Cisterna Volley, domani l’esordio nei Play Off 5° posto: arriva Grottazzolina

Dopo l’appassionante serie dei Play Off Scudetto contro Itas Trentino, il Cisterna Volley è pronto a tornare in campo nel proprio fortino del Palasport di Viale delle Provincie. Per i pontini inizierà domani alle ore 19.00 il girone unico che mette in palio un posto nella prossima CEV Challenge Cup, con sei squadre pronte a contendersi l’ambito pass europeo.

La sfida di apertura vede la squadra di coach Falasca affrontare la Yuasa Battery Grottazzolina, avversaria già incrociata due volte nella Regular Season 2024/25. Nei precedenti stagionali, il Cisterna Volley ha avuto la meglio in entrambe le occasioni: vittoria in quattro set al PalaSavelli all’andata, successo al tie-break nel match di ritorno in casa.

Il gruppo guidato da coach Guillermo Falasca, ottavo in classifica al termine della regular season, ha dimostrato tutto il suo valore nei Quarti di Finale, riuscendo a mettere in difficoltà i campioni d’Europa in carica di Trento. Dopo aver conquistato Gara 2, i laziali hanno lottato con determinazione anche nel quarto atto della serie, uscendo a testa alta nonostante l’eliminazione. La Yuasa Battery Grottazzolina, alla sua prima stagione in SuperLega, è stata protagonista di una salvezza brillante, frutto di una grande rimonta dopo un girone d’andata complicato. L’ultima esperienza dei marchigiani è stata a Dubai, con un secondo posto di prestigio nella kermesse internazionale al NAS Sport Tournament.

LE DICHIARAZIONI

Alessandro Fanizza (Cisterna Volley): “Siamo pronti ad affrontare questa nuova opportunità con determinazione e consapevolezza, ben consci dell’importanza della sfida contro Yuasa Battery Grottazzolina. Le gare di campionato contro di loro sono sempre state combattute, ma il nostro obiettivo è quello di iniziare questo nuovo percorso nel migliore dei modi. Dal principio della stagione sento di essere cresciuto molto qui a Cisterna e, qualora mi venisse concessa l’opportunità, sarò pronto a dare il mio contributo, mettendo in campo il frutto del lavoro e dei sacrifici svolti in palestra. Vogliamo vivere questi Play Off 5° Posto con il giusto atteggiamento e anche con la voglia di divertirci, un aspetto che non deve mancare mai”.