Cisterna Volley, domani lo scontro diretto con Verona

E’ tempo di tornare in campo in casa Cisterna Volley, domani i pontini sono attesi dalla sfida casalinga valida per la decima giornata del campionato di Superlega. L’avversario è Verona, squadra che occupa la nona posizione in classifica a due punti da Cisterna decima.

“Siamo in una fase in cui non dobbiamo trovare scuse e dobbiamo lavorare bene per centrare i nostri obiettivi che sono: trovare la continuità e migliorare il nostro gioco – chiarisce Michele Baranowicz, palleggiatore del Cisterna Volley – La nostra classifica non è delle migliori rispetto alle aspettative e c’è da dire che questa è una squadra molto giovane in determinati ruoli importanti ma stiamo facendo un percorso e dobbiamo avere pazienza tutti quanti perché sia da parte della squadra sia della società c’è voglia di fare bene ed è inutile fare promesse perché dopo la partita contro la Lube abbiamo già visto un cambio di direzione, dovremo andare a Verona e dare il massimo, lottando su ogni palla e vedere cosa succede. Il campionato italiano è molto complicato e se non sei pronto mentalmente ti può punire, bisogna adattarsi e fare qualcosa di più e qualcosa di diverso, questo lo abbiamo capito tutti perché è uno sport di squadra e dobbiamo imparare a soffrire”.

Il Cisterna Volley occupa la decima posizione nella classifica del massimo campionato di pallavolo maschile a sette punti dopo un trittico di gare dalle poche soddisfazioni, tutte sfuggite di mano per 3-1: in casa con Modena, a Perugia e di nuovo tra le mura amiche con Civitanova. Umori opposti alla vigilia della sfida che segna il ritorno di Michele Baranowicz (a cui mancano due block ai 200 nelle Regular Season) a Verona da rivale.

“Credo molto in questa squadra e nei miei compagni e sono sicuro che con il lavoro ne verremo fuori, ora affrontiamo una squadra che ci darà sicuramente molti problemi, a Verona mi aspetto una partita molto difficile perché i nostri avversari hanno una rosa importante, oltretutto la giocheremo in casa loro ed è inutile nasconderci: sarà una partita importante ma molto complicata considerando anche il fatto che arriviamo da tre sconfitte di fila – aggiunge Baranowicz – Il nostro obiettivo? A prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta dobbiamo mettere in campo la nostra migliore pallavolo, questo dobbiamo fare ovvero crescere sotto il profilo del gioco rispetto alle ultime tre uscite e soprattutto farlo con il massimo della continuità”.

Theo Faure è ancora il miglior realizzatore della Superlega: nella classifica dei punti totalizzati il francese del Cisterna è primo con 177 punti (4,66 punti per set di media), alle sue spalle Michieletto (Trento con 159 punti), ma ci sono due giocatori del Verona nella top ten: Mozic ed Esmaeilnezhad. Nella classifica dei muri il serbo Aleksandar Nedeljkovic è il migliore di tutti con 30 block vincenti davanti a Loser (Milano) con 28 e Grozdanov (Verona) con 25.

“Dobbiamo trovare nella continuità il nostro equilibrio perché abbiamo alternato momenti molto buoni ad altri momenti meno buoni: non è facile ma con il lavoro questo si può ottenere – conclude il regista del Cisterna Volley – Io sono arrivato da poco e mi rendo conto che il cambio del palleggiatore è un passaggio abbastanza complicato visto che si tratta di un ruolo fondamentale per far girare la squadra e capisco anche che per i miei compagni di squadra possa essere un passaggio complicato”.

Finora coach Guillermo Falasca s’è affidato stabilmente a un sestetto che ha visto in campo Michele Baranowicz in palleggio opposto al francese Theo Faure, laterali Jordi Ramon, Pavle Peric ed Efe Bayram, al centro Aleksandar Nedelkovic con Mazzone e Andrea Rossi e Alessandro Piccinini libero.