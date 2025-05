Cisterna Volley, Domenico Pace tra i 30 azzurri per la prossima Nations League

Il “pontino” Domenico Pace, libero del Cisterna Volley, è tra i 30 azzurri convocati per la prossima Volleyball Nations League 2025. Ad annunciarlo la Federazione Italiana Pallavolo, che nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nazionali ha eletto tra i 30 atleti anche il libero di coach Falasca.

Un riconoscimento prestigioso per l’atleta nativo di Castellana Grotte, che nella sua prima stagione a Cisterna ha saputo imporsi come elemento fondamentale nello scacchiere di coach Falasca, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi stagionali del club.

“La convocazione in Nazionale è davvero un’emozione indescrivibile – il commento del neo azzurro Domenico Pace – Credo che la realizzerò pienamente soltanto settimana prossima, al primo collegiale. Non posso che ringraziare il Cisterna Volley, che ha creduto in me quest’anno: alla fine dei conti è arrivata questa splendida ciliegina sulla torta, e non potrei essere più felice. La convocazione è stata inaspettata. Da parte mia non ho voluto crearmi aspettative anche dopo il termine di questa stagione positiva sia per me che per la squadra. Non mi aspettavo questa sorpresa, ma alla fine questa convocazione è arrivata, e posso solo dire di esserne felicissimo”.Un traguardo di prestigio, dopo aver giocato da protagonista in Superlega con la maglia del Cisterna Volley:”Sicuramente l’ambiente che mi circondava quest’anno è stato fondamentale per arrivare fin qui: lo staff, i compagni di squadra, tutti mi hanno aiutato a vivere l’anno con grande serenità. Questo mi ha permesso di esprimermi al meglio, come si è visto anche nei numeri, nelle partite e nei risultati che abbiamo ottenuto insieme. Alla fine non poteva andare meglio di così. Anche adesso non voglio crearmi aspettative: voglio solo godermi al massimo questa esperienza, perché è la mia prima volta e desidero viverla intensamente, dal primo all’ultimo giorno. Dedico questo traguardo a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, e soprattutto alla mia famiglia, che mi ha accompagnato sempre, senza mai mollare. Non posso che dire grazie a tutti, anno dopo anno”.

Per la selezione azzurra, l’avventura nella VNL 2025 inizierà a Québec City (Canada) dall’11 al 15 giugno, dove affronterà Bulgaria, Germania, Francia e Argentina. Successivamente, la squadra sarà impegnata a Chicago (Stati Uniti, 25-30 giugno) contro Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti. Infine, la terza settimana di gare si disputerà a Lubiana (Slovenia, 16-20 luglio), con le sfide contro Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda. La Final Eight è in programma a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto.

Di seguito la lista completa dei 30 convocati:

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Tim Held, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Recine, Francesco Sani.

Centrali: Simone Anzani, Edoardo Caneschi, Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi, Giulio Pinali, Yuri Romanò, Kamil Rychlicki.

Liberi: Fabio Balaso, Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano, Domenico Pace