Cisterna Volley, dominio gialloblù al PalaPanini: 3-1 per il Modena

Al PalaPanini tira una brutta aria per il Cisterna Volley, che esce sconfitto dalla terza giornata dei playoff 5° posto. A Modena è la formazione di casa a primeggiare e a far crollare i pontini che, già dal primo set, avevano mostrato non poche difficoltà in terra nemica, cercando di aggiustare il tiro nel terzo set e illudendo di fatto i propri supporter di un’incredibile rimonta.

I padroni di casa partono fortissimo e per la squadra di Falasca c’è poco da fare: Uriarte e Anzani si scatenano tra primo e secondo set, annichilendo il Cisterna e cominciando ad indirizzare una gara già scritta dai primi scampoli di match. La reazione degli ospiti si fa attendere e un ispirato Nedeljkovic trascina i suoi alla conquista del terzo set.

Cisterna cerca di far partire la rimonta, imponendosi per tutta la durata del quarto set in un infuocato PalaPanini, che spinge i giocatori di giallo vestiti alla vittoria in extremis per 27 a 25.

Le dichiarazioni

Al termine della gara è Daniele Mazzone a prestarsi alle domande dei giornalisti dopo il brutto stop del PalaPanini: “Questa sera, la differenza nei primi due set è stata determinata soprattutto dal servizio: non siamo riusciti a essere incisivi, e questo ha consentito a Modena di gestire con solidità la ricezione, costruendo con continuità un buon gioco d’attacco. Al servizio loro sono stati efficaci per tutta la gara. Noi, invece, abbiamo faticato a entrare in ritmo nelle fasi iniziali, ma nella seconda parte della partita siamo riusciti a scioglierci, esprimendo finalmente il nostro gioco, anche se non abbastanza per allungare la sfida.”

Il tabellino

VALSA GROUP MODENA – CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-17; 25-20; 20-25; 27-25)

VALSA GROUP MODENA: De Cecco , Ikhbayri 15, Gutierrez 19, Davyskiba 10, Anzani 8, Mati 8, Federici (L), Buchegger 5, Massari 2, Uriarte 2. N.E.: Sanguinetti, Stankovic, Meijs, Gollini (L). Allenatore: Giuliani.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza, Mazzone 9, Nedeljkovic 7 ,Pace (L), Finauri (L) Ramon 12 ,Rivas 9, Faure 16, Bayram 3. NE: Baranowicz, Czerwinski, Tarumi, Tosti. Allenatore: Falasca

ARBITRI: Ubaldo Luciani, Sergio Jacobacci (3^arbitro Rosario Vecchione)

NOTE – Durata set:22’, 25’, 24’, 31’ . Tot.1h42. MVP: Vlad Davyschiba (Valsa Group Modena). Spettatori: 2727

Attacco: Cisterna Volley 51% Valsa Group Modena 64%. Ricezione: Cisterna Volley 39% (16% prf) Valsa Group Modena 44% (25% prf). Ace: Cisterna Volley 5, Valsa Group Modena 7. Muro: Cisterna Volley 7, Valsa Group Modena 12.