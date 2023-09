Cisterna Volley, due tornei precampionato in attesa della Superlega

Riprende oggi, dopo una domenica di riposo, la preparazione per quanto riguarda il Cisterna Volley. Per la formazione pontina sta per iniziare una fase di impegni che la proietteranno direttamente alla prima giornata del campionato di Superlega, il 22 ottobre, a Cisterna con i campioni d’Italia di Trento.

I pontini saranno protagonisti in due tornei precampionato per testare e rodare gli schemi. Si parte il 30 settembre con il quadrangolare Città del Codex e del Castello di Corigliano Rossano in Calabria, poi il 14 e 15 ottobre a Gubbio nel torneo di beneficenza Spirito di Squadra.

Dopo i due allenamenti congiunti che la formazione di coach Guillermo Falasca ha svolto al palazzetto di via delle Province a Cisterna di Latina per la squadra del direttore sportivo Candido Grande è arrivato il momento di iniziare a viaggiare.

“Siamo in una fase di preparazione molto intensa e i carichi di lavoro sono notevoli in questo periodo, sia il torneo di Corigliano che quello di Gubbio sono due test importanti per conoscere il livello di questa squadra anche se c’è da dire che non saremo al completo per via dei giocatori che sono ancora impegnati in nazionale ma speriamo di avere la squadra al completo al torneo di Gubbio – spiega il ds Candido Grande – Siamo felici di andarci a confrontare con squadre italiane sia con club internazionali”.

In Calabria, al PalaBrillia, il Cisterna Volley sarà impegnato nel quadrangolare con i bulgari dell’Hebar di coach Giuliani, poi con il Taranto e con il Palmi. Le partite verranno giocate sabato 30 settembre mentre le finali sono in programma domenica 1 ottobre, inoltre il Cisterna Volley giocherà lunedì 2 ottobre un test match contro l’Hebar, formazione che ha vinto lo scudetto in Bulgaria nel 2021 e nel 2022, e che nel roster presenta numerose conoscenze della Superlega italiana: Michele Baranowicz, Giulio Sabbi, Jacopo Massari, Rozalin Penchev, e Viktor Yosifov.

In Umbria, presso la Palestra Polivalente di Gubbio, il Cisterna Volley dovrà vedersela con Padova, Panathinaikos e Taranto: le partite si giocheranno il 14 e 15 ottobre prossimi e sarà l’ultimo test prima del debutto in Superlega. Con la conclusione dei campionati europei sono arrivati a Cisterna il turco Efe Bayram e lo spagnolo Jordi Ramon, mentre mancano ancora all’appello i due serbi impegnati con la Nazionale alle qualificazioni olimpiche: per questo motivo Pavle Peric e Aleksandar Nedeljković saranno a disposizione di coach Falasca nelle prossime settimane.