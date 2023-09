Cisterna Volley, Falasca soddisfatto dopo il test con Marcianise

A un mese dall’inizio della Superlega, che vedrà il 22 ottobre prossimo il Cisterna Volley impegnato in casa con i campioni d’Italia del Trento, la formazione pontina del presidente Luigi Iazzetta ha sostenuto un allenamento congiunto con il Volley Marcianise, formazione che parteciperà al prossimo campionato di serie A3. Al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina, davanti a una discreta cornice di pubblico che ha visto anche una delegazione arrivata da Marcianise, coach Guillermo Falasca ha potuto testare la squadra dando spazio ai suoi atleti ancora impegnati nella preparazione fisica. È stata anche l’occasione per sottoscrivere gli abbonamenti con molti appassionati che hanno approfittato dell’occasione per assicurarsi il proprio posto: la campagna abbonamenti continua e per assistere alle partite della Superlega a Cisterna, ci si può recare presso la biglietteria del palazzetto di via delle Province nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 18:30.

Al termine dell’allenamento la partitella, che è stata giocata con la modalità dei punti da confermare per renderla ancora più allenante, ha visto la formazione pontina che s’è imposta in tre set, vincendo anche il quarto spicchio di partita supplementare. Un ottimo test per il Cisterna con una formazione, quella del Marcianise, che ha saputo essere un avversario capace di mettere in difficoltà Saitta e compagni in più di qualche circostanza.

«Abbiamo fatto un allenamento importante, abbiamo impostato tutto questo per migliorare il side-out, ci è servito molto per alcune situazioni specifiche, penso che la squadra stia crescendo anche nel muro difesa – chiarisce coach Falasca a fine partita – abbiamo spinto abbastanza bene al servizio, manca ancora tanto, i ragazzi sono ancora piuttosto carichi per quanto riguarda la parte fisica ma si vedono cose buone come il primo tempo e la pipe, continuiamo così e vediamo l’evoluzione nelle prossime giornate. Siamo a un mese da campionato, ho buone sensazioni, ci manca ancora tanto e mancano ancora alcuni giocatori: non vedo l’ora di poter vedere l’allenamento anche con i nuovi, questo potrà aumentare il livello e questo è molto importante secondo me».

In avvio coach Falasca ha schierato Saitta in palleggio in diagonale con con Theo Faure, laterali Jordi Ramon e Finauri, al centro Rossi e Mazzone con Piccinelli libero. Dall’altra parte della rete, coach Vincenzo Nacci (coach del Marcianise e vecchia conoscenza del territorio pontino) ha risposto con Alfieri in palleggio opposto a Compagnoni, Ballan e Chi al centro con Dalmonte e Gallo schiacciatori e Creda libero. Come previsto Efe Bayram, martello turco appena arrivato dalle fatiche del campionato europeo, ha assistito alla partita da bordo campo, sempre molto vicino ai compagni di squadra, perché in questa fase della preparazione sta svolgendo l’allenamento differenziato.

Theo Faure è stato il più incisivo in avvio totalizzando 12 punti (56%) con i pontini subito avanti (16-8): Mazzone subito molto focalizzato (9 punti nel primo set, con tre aces e il 75% in attacco) con il Cisterna che continua a crescere (21-11) per poi chiudere il primo parziale 25-17.

Il secondo parziale è più frizzante e combattuto (16-17 e 18-18 e 22-20) per tutta la sua durata e s’è concluso con la vittoria del Cisterna ai vantaggi 26-24. In fase offensiva Jordi Ramon (13 punti con il 65%) e Theo Faure (12 punti, 50%) si sono divisi la scena, ancora incisivo anche Mazzone. Coach Falasca ha fatto ruotare anche il resto dei giocatori in rosa, inserendo anche i giovani del Marino Pallavolo che stanno partecipando alla preparazione fisica della Superlega con il Cisterna Volley. Nel terzo spicchio di partita il Cisterna s’è imposto 25-19 mantenendo sempre molta pressione sugli avversari che hanno saputo anche rispondere molte volte con il servizio, con l’attacco e anche a muro. Per il Cisterna s’è visto in campo anche Czerwinski e, per la cronaca, il quarto spicchio di partitella, è stato combattutissimo e s’è concluso ai vantaggi 29-27

CISTERNA VOLLEY: Finauri, De Santis (lib.), Giani, Sergio Ramon, Saitta, Piccinelli (lib.), Faure, Rossi, Czerwinski, Mazzone, Gabriel, Tosti, Anellucci. All. Falasca.

VOLLEY MARCIANISE: Alfieri, Dalmonte, Vetrano, Di Filippo, Pascucci, Faenza, Gallo, Ballan, Cai, Bizzarro, Cereda, Foraboschi, Leone, Compagnoni. All. Nacci

Parziali: 25-17, 26-24, 25-19 (29-27)