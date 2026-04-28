Cisterna Volley, Fanizza e Guzzo in Nazionale

Ci sono anche Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo nella long list degli azzurri che l’11 maggio inizieranno a lavorare in vista dell’estate del volley maschile italiano: si parte con le amichevoli, si prosegue con la Volleyball Nations League da giugno ad agosto.

La lista dei convocati è stata comunicata questa mattina dal CT della Nazionale Ferdinando De Giorgi durante la conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra che si è svolta a Milano.

Alessandro Fanizza: “Sono molto felice e ancor di più orgoglioso di leggere il mio nome nella lista dei convocati, insieme ad altri palleggiatori che rappresentano la storia azzurra – ha sottolineato il palleggiatore del Cisterna Volley – La maglia dell’Italia, della Nazionale maggiore, è un sogno per tutti. Non vedo l’ora di iniziare. In precedenza ero stato chiamato per qualche stage, ma ora si tratta della prima convocazione ufficiale. Una soddisfazione immensa”.

Tommaso Guzzo: “Questa chiamata rappresenta qualcosa di fantastico – ha sottolineato l’opposto – Sono fiero di esserci: è importante, e rappresenta un ulteriore stimolo a fare sempre di più”.

Il raduno dell’ItalVolley maschile è fissato per l’11 maggio a Roma. Il cammino dell’Italia nella VNL 2026 maschile inizierà un mese dopo ad Ottawa (Canada) con la prima tappa: il 10 giugno Italia-Francia, l’11 giugno Italia-Germania, il 14 giugno Italia-Turchia, il 15 giugno Italia-Stati Uniti. Nella seconda settimana della fase a gironi della VNL 2026 la nazionale azzurra sarà impegnata a Lubiana, Slovenia, dal 24 al 28 giugno: affronterà di seguito Bulgaria, Ucraina, Brasile, Slovenia. La prima fase del torneo si chiuderà poi a Kansai, Giappone, dal 15 al 20 luglio. Le finali sono in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina.

Prima dell’appuntamento con la prima tappa della VNL gli azzurri giocheranno tre gare amichevoli: a Cavalese il 28 maggio con la Turchia, il 30 maggio a Verona con il Belgio e poi il 31 maggio a Bergamo ancora con la Turchia.