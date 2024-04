Cisterna Volley, Faure e compagni chiamati alla sfida Modena

Il Cisterna Volley affronterà oggi pomeriggio alle 18:00 al Pala Panini di Modena il Valsa Group Modena nel secondo appuntamento dei play-off per il quinto posto.

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nella prima uscita: il Cisterna ha perso 1-3 in casa contro il Piacenza, mentre il Modena è stato sconfitto 3-1 in trasferta dalla Lube.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World Tv e sarà arbitrato da Denis Serafin e Luca Saltalippi.

Andrea Rossi, capitano del Cisterna Volley, commenta: “Ci aspetta una sfida complicata contro una squadra che, nell’ultimo periodo, è in una fase di crescita importante. Abbiamo già avuto modo di affrontarli di recente e dobbiamo essere pronti a fronteggiare il loro servizio aggressivo. Nonostante giochiamo in casa loro, dobbiamo sfruttare al meglio le nostre armi, come il nostro servizio, e dare il massimo per ottenere la vittoria.”

Le due squadre si sono già affrontate durante la regular season, con entrambe le vittorie che sono andate agli emiliani: 1-3 nel match d’andata a Cisterna e 3-0 nella sfida di ritorno a Modena.

Daniele Mazzone aggiunge: “Ora si gioca ogni tre giorni e dovremo affrontare partite molto difficili. Contro Modena ci aspetta una sfida impegnativa, ma siamo pronti a dare il massimo.”

La partita tra Cisterna e Modena sarà cruciale per la classifica di questi play-off, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere un risultato positivo.

Dopo questa sfida, il Cisterna tornerà a giocare in casa il 10 aprile contro il Padova, per poi affrontare due partite in trasferta contro la Cucine Lube Civitanova e Verona.