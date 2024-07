Cisterna Volley, Faure e Nedeljkovic alle Olimpiadi di Parigi 2024

A poco più di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, sono state annunciate le liste ufficiali dei partecipanti. Theo Faure e Aleksandar Nedeljkovic rappresenteranno il Cisterna Volley, mentre Pavle Peric, anch’egli del Cisterna Volley, sarà presente con la Serbia. I tre atleti gareggeranno nella Pool A, che include Francia, Serbia, Canada e Slovenia. La sfida tra Faure e Nedeljkovic è programmata per domenica 28 luglio alle 17:00.

Il torneo di pallavolo si aprirà con tre Pool da quattro squadre ciascuna. Le prime due di ogni Pool, insieme alle due migliori terze, avanzeranno ai quarti di finale, che inizieranno lunedì 5 agosto. Le semifinali si giocheranno mercoledì 7 agosto, mentre la finale per il bronzo è prevista per venerdì 9 agosto e quella per l’oro sabato 10 agosto.

Nedeljkovic ha commentato: “Il percorso per arrivare alla qualificazione è stato lungo e tortuoso. L’Olimpiade era il nostro obiettivo principale. Dopo le difficoltà dello scorso anno sapevamo che quest’estate sarebbe stata decisiva. Nonostante il traguardo sia arrivato all’ultimo, arrivare alle Olimpiadi così non è stato facile ma sicuramente è un’emozione speciale. Da quando ero bambino sognavo di partecipare ai giochi, ora tutto ciò è realtà. Ci stiamo allenando tanto per essere nella miglior condizione possibile, personalmente punterò a giocare il maggior numero di partite a disposizione. Giocare in Superlega mi ha aiutato in questo percorso, permettendomi di migliorare molto, per questo sono contento di poter proseguire un altro anno a Cisterna”.

Sull’incontro con Theo Faure, ha aggiunto: “Senza dubbio sarà una partita molto interessante. Con Theo siamo buoni amici, in campo poi sono certo che saremo entrambi concentrati a dare il massimo per le nostre squadre”.