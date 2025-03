Cisterna Volley, gara 1 play-off scudetto va all’Itas

Il Cisterna Volley esce battuto dall’ilT Quotidiano Arena contro l’Itas Trentino nella gara 1 dei Playoff Scudetto, nonostante una buona partenza e un primo set giocato alla pari. La squadra di casa si impone 3-0, trascinata dalle prestazioni di Michieletto (13 punti) e Rychlicki, miglior realizzatore con 18 punti e premiato MVP dell’incontro.

Per Cisterna, invece, un ottimo Theo Faure cerca di riagguantare gli ospiti, con 15 punti messi a referto, seguito da Nedeljkovic con 5 e il buon ingresso di Alessandro Fanizza, che offre buoni spunti nel finale in regia.

Dopo un primo set combattuto, chiuso 25-23 per i padroni di casa, la squadra di coach Falasca vede gli avversari prendere il largo nei successivi parziali (25-19, 25-14), sfruttando i troppi errori della squadra pontina.

Ora l’appuntamento è per gara 2, quando al Palasport di Viale delle Provincie, il Cisterna tenterà di riaprire la serie.

LE DICHIARAZIONI

Al termine nella gara, coach Falasca è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per commentare la brutta sconfitta subita dai suoi: “Nel primo set abbiamo fatto un lavoro eccezionale in fase break, con ottimi numeri che ci hanno permesso di esprimere un buon gioco. Ci sono state due o tre situazioni in attacco che avremmo potuto sfruttare meglio, e questo alla fine è stato determinante per l’esito del parziale. Nel secondo set stavamo giocando alla pari, poi una decisione arbitrale su un presunto tocco del nostro ricevitore ci ha penalizzato. Subito dopo abbiamo commesso un altro errore, e queste disattenzioni ci sono costate caro. In ogni caso, abbiamo lottato fino alla fine. Nel terzo set, invece, abbiamo mollato un po’ a livello mentale, mentre l’Itas Trentino ha mantenuto alto il livello, segnando una differenza importante. Sono relativamente soddisfatto della prima parte del match, ma ora dobbiamo lavorare per mantenere quel livello di gioco per tutta la durata della gara. In vista di gara 2, cercheremo di essere più aggressivi in attacco e al servizio”.

IL TABELLINO

ITAS TRENTINO – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-23; 25-19; 25-14)

ITAS TRENTINO: Sbertoli, Rychlicki 18, Gualberto 5, Kozamernik 9, Michieletto 13, Lavia 8, Laurenzano (L), Bartha 1, Garcia 2, Magalini 1, Acquarone 1. NE: Pesaresi, Pellacani, Bristot (L). Allenatore: Soli

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Faure 15, Mazzone 6, Nedeljkovic 5, Pace (L), Ramon 7, Bayram 5, Czerwinski 1, Fanizza 1. NE: Tarumi, Rivas, Finauri, Diamantini. Allenatore: Falasca

ARBITRI – Maurizio Canessa, Alessandro Cerra (3^arbitro Sergio Jacobacci)

NOTE- Durata set 31’, 28’, 25’: Tot.1h24. Spettatori: 2802. MVP: Kamil Rychlicki (Itas Trentino)

Attacco: Cisterna Volley 39% Itas Trentino 56%. Ricezione: Cisterna Volley 48% (19% prf) Itas Trentino 51% (18% prf). Ace: Cisterna Volley 3,Itas Trentino 4. Muro: Cisterna Volley 1 , Itas Trentino 9.