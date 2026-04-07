Cisterna Volley, gara 2 dentro o fuori: serve la vittoria contro Milano

Vincere per restare in corsa. Il Cisterna Volley torna in campo domani alle 20.30 al Palasport di via delle Province per gara-2 dei quarti playoff quinto posto contro Allianz Milano. Dopo il ko in gara-1 all’Allianz Cloud, i pontini sono chiamati a pareggiare la serie e portarla alla decisiva gara-3.

La sfida d’andata ha mostrato una Milano in grande condizione, trascinata da Reggers e Otsuka, mentre Cisterna ha retto nei primi due set prima di calare nel terzo. A incidere anche il diverso ritmo partita: i lombardi reduci da playoff e Challenge Cup, i pontini fermi da tempo.

“Dovremo fare una prestazione diversa – ha spiegato coach Daniele Morato – vogliamo allungare la serie davanti ai nostri tifosi”.

Arbitrano Saltalippi e Vagni.