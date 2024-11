Cisterna Volley, i numeri del match all’Allianz Cloud

Il Cisterna Volley, pur lottando per oltre due ore all’Allianz Cloud, non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Padova, cedendo in quattro set all’Allianz Milano, trascinata da un efficace duo Porro-Reggers. Nonostante la sconfitta, i pontini hanno mostrato segnali positivi, in particolare con Theo Faure, autore di una prestazione da 28 punti e un ottimo 59% in attacco, segnando il suo miglior rendimento stagionale.

Il Cisterna ha chiuso con il 48% di efficacia in attacco, leggermente superiore a Milano, ma ha pagato la differenza al servizio: i padroni di casa hanno collezionato 9 ace contro i 5 dei pontini, approfittando della ricezione non sempre solida del Cisterna (21% prf). Nel corso della partita, Coach Falasca ha inserito Alessandro Finauri a supporto di Pace in seconda linea, ottenendo buoni risultati in ricezione per contenere la pressione del servizio meneghino.

Il prossimo impegno per Cisterna sarà un’altra sfida in trasferta: domenica alle 18:00 affronteranno la Valsa Group Modena, in un incontro che richiederà massima concentrazione per tornare a fare punti.