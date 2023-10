Cisterna Volley, il presidente Iazzetta: “Cresce l’attesa per il campionato”

Domenica 22 ottobre prima giornata di Superlega, in campo al Palazzetto dello Sport di via delle Industrie si gioca Cisterna Volley – Itas Trentino. Sfida ai Campioni d’Italia. “In città cresce l’attesa e sono in molti a chiedermi con curiosità quando inizia il campionato, questo lo reputo un buon segno e vuol dire che stiamo lavorando nella giusta direzione – chiarisce Luigi Iazzetta, imprenditore e presidente del Cisterna Volley – l’attesa cresce anche per noi, devo ammetterlo. Mi aspetto di vedere tanto pubblico al palazzetto dello sport di Cisterna e sono sicuro che le persone del territorio vorranno vivere sempre più da dentro questa struttura: ci stiamo mettendo tanto impegno per far crescere questa società e far avvicinare le persone a questo sport, deve trainare il nostro territorio oltre i confini provinciali e regionali, lo sport deve essere un momento di unione e condivisione. Noi imprenditori, con il nostro attaccamento ai colori della città, con il nostro impegno stiamo portando Cisterna al di fuori della nostra realtà verso confini più ambiziosi, ci fa piacere pensare che oggi in giro per l’Italia si possa conoscere la nostra città, cosa che magari in passato non succedeva”.

Intanto prosegue la campagna abbonamenti del Cisterna Volley, ogni mercoledì e venerdì, dalle 17:30 fino alle 18:30, presso il botteghino del palazzetto dello sport di Cisterna sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento riservando il proprio posto per la stagione di Superlega che sta per iniziare.