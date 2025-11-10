Cisterna Volley, il centrale Mazzone:”A Monza successo importante, ora vietato rilassarsi”

Il successo di Monza ha ufficialmente rilanciato il Cisterna Volley, certificando la crescita del gruppo allenato da coach Falasca. La vittoria ottenuta al tie break sul campo brianzolo non solo ha portato due punti preziosi in classifica, permettendo ai pontini di agganciare proprio Monza a quota quattro, ma ha anche mostrato il volto più concreto e maturo di una squadra giovane, che dopo un avvio complicato sta trovando equilibrio e identità. Il lavoro settimanale sta dando frutti visibili. Battuta, ricezione e attacco funzionano con maggiore continuità, e il gruppo, costruito quasi da zero in estate, comincia a esprimere un gioco più concreto e determinato.

A fare il punto della situazione è stato uno dei protagonisti del match dell’Opiquad Arena, il centrale Daniele Mazzone, autore di una prestazione superlativa impreziosita da sei muri vincenti, che gli hanno permesso di superare quota 700 block in carriera. “Siamo sereni e certi che la nostra vittoria sia regolare al 100 per cento – ha commentato il centrale del Cisterna –. Monza contesta la chiamata del videocheck, sostenendo che fosse riferita a un’azione precedente, ma non è così: si tratta della stessa giocata e non c’è stato nulla di irregolare. Il ricorso nasce più dalla rabbia per aver perso in quel modo che da motivi fondati. Non ci sono ragioni per togliere una vittoria che abbiamo pienamente meritato”.

Sul piano personale, Mazzone ha accolto con soddisfazione il traguardo dei 700 muri, ma il pensiero resta sempre al collettivo: “Le statistiche fanno piacere, ma l’importante è che la squadra faccia punti. Con Fanizza mi trovo benissimo, è un palleggiatore con cui si dialoga e si decide insieme. Non tutti sono così, e questa intesa in campo si vede. A Monza siamo stati bravi tutti, anche se resta un po’ di rammarico per il terzo set: con più attenzione avremmo potuto chiuderla prima, senza passare dal tie break. Sono contento, ma non del tutto soddisfatto: diciamo all’80 per cento”.

Domenica 16 novembre alle 19, al Palasport di via delle Province, arriva la Valsa Group Modena. Una gara che si preannuncia intensa e tutt’altro che scontata. “Sarebbe facile pensare di conquistare tre punti, ma dobbiamo restare concentrati – ha aggiunto Mazzone –. L’errore più grande sarebbe rilassarci proprio adesso. Bisogna continuare a lavorare e spingere ancora di più. Modena è una squadra forte, soprattutto al servizio: la ricezione sarà decisiva per indirizzare la partita dalla nostra parte”.