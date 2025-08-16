Cisterna Volley, il conto alla rovescia è iniziato: mercoledì il raduno della squadra

Ancora una settimana di attesa e il Cisterna Volley tornerà ufficialmente in campo per preparare la stagione 2025/26. Il raduno è fissato per mercoledì, con le visite mediche al Ninfa Poliambulatorio di via Carlo Rosselli, a cui non prenderanno parte Bayram e Currie Plak (impegnati al Mondiale nelle Filippine) e Barotto, convocato per il Mondiale Under 21 in Cina. Dal giorno successivo scatteranno gli allenamenti con doppie sedute quotidiane.

Il programma delle amichevoli è di spessore: il 13 settembre il primo test a Perugia contro i campioni d’Europa in carica, replica a campi invertiti il 20. Il 27 sarà la volta del match casalingo contro l’Aversa (A2), mentre a ottobre doppio confronto con Milano (4 e 5 a Gubbio). L’appuntamento più prestigioso è fissato per l’11 e 12 ottobre in Polonia, dove il Cisterna parteciperà alla Bogdanka Volley Cup, torneo internazionale giunto alla quarta edizione, affrontando Luk Lublin, Jastrebski Weigel e Projekt Warszawa.

Definito anche lo staff tecnico che accompagnerà la squadra: al fianco di coach Daniele Morato e del vice Paolo Falabella ci saranno Elio Tommasino (assistente), Andrea Bianchetti (preparatore atletico) e Maurizio Cibba (scout man), tutti confermati.

I numeri di maglia per la stagione 25/26

1 CURRIE LANDON

4 FINAURI ALESSANDRO

7 BAROTTO TOMMASO

8 PLAK FABIAN

9 TARUMI YUGA

10 LANZA FILIPPO

11 FANIZZA ALESSANDRO

12 DIAMANTINI ENRICO

16 SALSI NICOLA

18 MAZZONE DANIELE

19 GUZZO TOMMASO

20 BAYRAM EFE

24 TOSTI JACOPO

99 MUNIZ DANIEL