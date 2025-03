Cisterna Volley, il responsabile del settore giovanile Ronsini nello staff della Nazionale U21

Francesco Ronsini, responsabile del settore giovanile del Cisterna Volley, è stato inserito nello staff tecnico della Nazionale Under 21 Italiana e nel gruppo che rappresenterà l’Italia alle Universiadi. Un traguardo prestigioso, che premia il suo impegno, la sua competenza e la passione che da anni dedica alla crescita dei giovani talenti.

Ronsini lavorerà al fianco di uno staff di alto livello, guidato da coach Vincenzo Fanizza, collaborando con tecnici di grande esperienza come Saverio Di Lascio, Mario Di Pietro e Giacomo Tomasello. Il suo ingresso in questo gruppo di lavoro rappresenta un riconoscimento di assoluto valore, a testimonianza della qualità del percorso svolto in questi anni con Cisterna Volley e della capacità di formare atleti pronti per i massimi livelli della pallavolo italiana.

Per il Cisterna Volley, la chiamata di Ronsini nelle selezioni azzurre è motivo di orgoglio e conferma l’efficacia del lavoro svolto nel settore giovanile. “Questa opportunità rappresenta un’emozione straordinaria” – racconta Francesco Ronsini, responsabile del settore giovanile del Cisterna Volley – “Sin dal momento in cui ho ricevuto la chiamata del Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza, ho provato una gioia indescrivibile. Entrare a far parte dello staff della propria Nazionale è il sogno di ogni allenatore e, per me che mi occupo di settore giovanile, poter lavorare con una selezione azzurra è la realizzazione di un grande obiettivo, oltre che un’opportunità unica per la mia crescita professionale.Sarà senza dubbio un’esperienza estremamente formativa e stimolante. Sono entusiasta, emozionato e impaziente di iniziare. Non mi pongo aspettative particolari, ma ho una certezza: metterò il massimo impegno, come sempre, per dare il mio contributo a uno staff tecnico di grande valore. Sono certo che avrò moltissimo da imparare e questa occasione mi permetterà di confrontarmi con tecnici di alto livello. Lavorare al fianco di un allenatore del calibro di Vincenzo Fanizza rappresenta un’opportunità di crescita straordinaria, che affronterò con il massimo della dedizione e della passione, vivendo l’esperienza azzurra come un momento di crescita.”