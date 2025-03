Cisterna Volley, il sogno continua: storica prima vittoria nei playoff scudetto

La grande prestazione odierna consente al Cisterna Volley di proseguire la sua corsa allo scudetto: al Palazzetto di viale delle Province – quasi sold-out per l’uscita odierna contro l’Itas – finisce 3-1 per i padroni di casa. Una vittoria storica per i pontini che, per la prima volta, riesce ad imporsi contro una grande di questo sport, l’Itas Trentino, oggi messo in grande difficoltà da uno straripante Cisterna.

La cronaca

L’avvio del match è favorevole ai pontini, che con l’ace di Bayram si portano avanti nelle prime battute (3-1), rispondendo ai colpi di Michieletto con le bordate di Faure (7-7). La partita procede punto a punto per la gran parte del primo set, fino al muro di Ramon, che porta il Cisterna Volley al set point sul 24-21, Mazzone archivia le pratiche della prima parte di match, chiudendola sul 25-21.

Nel secondo set cambia poco, con Mazzone grande protagonista, che spinge i suoi al set point (24-22), ma Trento non si scompone e porta la sfida ai vantaggi. Nel finale è Ramon a chiudere in pallonetto il secondo set sul 27-25.

Alla ripresa dei giochi è l’Itas Trentino a condurre, con uno scatenato Michieletto a siglare il primo break (2-5). Bayram tiene in scia il Cisterna Volley sul 5-7, con Faure a siglare in diagonale il punto dell’8-10. Sempre grazie ai colpi del francese Cisterna reagisce, portando il parziale in equilibrio (12-12). La squadra di coach Soli dilaga nel finale con i colpi di Rychlicki (16-22). Ramon e Mazzone annullano due set point sul 19-24, poi Gualberto in attacco chiude il set 19-25.

Al quarto set le squadre sono stanche, si procede punto a punti con fatica e c’è bisogno tutta la dirompenza di un campione olimpico come Faure che, in diagonale, firma il match point, poi è Michieletto a portare la sfida ai vantaggi. Il muro di Nedeljkovic firma il 25-24, quello di Ramon porta la serie a gara 4, firmando uno storico quanto spettacolare successo per il Cisterna Volley.

Le dichiarazioni

A fine gara è Aleksandar Nedeljkovic a presentarsi ai microfoni della società per commentare il grande risultato di stasera: ”Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, siamo rimasti sempre attaccati al match tenendo testa a una grandissima squadra come l’Itas Trentino, un collettivo di sicuro tra i più forti al mondo. Sono davvero contento di come siamo riusciti a interpretare la gara, esprimendo il nostro gioco e trovando questa vittoria fantastica. Abbiamo dimostrato che tutto è possibile e continueremo anche nelle prossime partite a dare il massimo per giocarci le nostre chance”.

Il tabellino

CISTERNA VOLLEY – ITAS TRENTINO 3-1 (25-21;27-25; 19-25; 26-24)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Faure 17, Mazzone 14, Nedeljkovic 7, Pace (L), Bayram 15, Ramon 12. NE: Diamantini, Czerwinski, Tarumi, Rivas, Fanizza, Finauri (L), Tosti. Allenatore: Falasca

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Rychlicki 15, Gualberto 5, Kozamernik 10, Michieletto 25, Lavia 10, Laurenzano (L), Bartha 3, Garcia. NE: Magalini, Acquarone, Pesaresi (L), Pellacani. Allenatore: Soli

ARBITRI: Gianluca Cappello – Giuseppe Curto (3^arbitro Maurizio Merli)

NOTE- Durata set: 27’, 33’, 30’, 39’Tot.2h.09 Spettatori: 2378. MVP: Domenico Pace (Cisterna Volley)

Attacco: Cisterna Volley 51% Itas Trentino 54%. Ricezione: Cisterna Volley 45% (24% prf) Itas Trentino 46% (26% prf). Ace: Cisterna Volley 6, Itas Trentino 5 . Muro: Cisterna Volley 7, Itas Trentino 6.