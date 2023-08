Cisterna Volley, inizia la campagna abbonamenti

Ha inizio la campagna abbonamenti del Cisterna Volley per la prossima stagione di Superlega, e il nome scelto è Cisterna c’è! Il campionato di pallavolo maschile più bello del mondo inizierà il prossimo 22 ottobre con la super-sfida tra la squadra di Cisterna e i campioni d’Italia in carica di Trento: il match è in programma al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna e già si preannuncia un’affluenza notevole.

L’amministratore unico della società Gianrio Falivene:

“Siamo convinti che i tifosi vorranno sostenere la squadra sottoscrivendo l’abbonamento così da vivere insieme a noi tutte le partite casalinghe per dare la giusta spinta ai giocatori in campo per quanto riguarda l’aspetto logistico il palazzetto di Cisterna ha molte comodità: è dotato di un parcheggio enorme per auto e pullman e si può raggiungere facilmente anche con il treno da Roma e Napoli visto che la stazione di Cisterna di Latina ha un sottopassaggio che sbuca a pochissimi metri dall’ingresso dell’impianto di gioco. Se parliamo dello spettacolo poi sul campo sarà sicuramente di altissimo livello: abbiamo allestito, seppur tra qualche difficoltà, una squadra che riteniamo competitiva e che sicuramente darà tutto in ogni sfida, senza dimenticare i tantissimi campioni che affronteremo in una stagione che sarà elettrizzante anche in virtù del fatto che partirà dopo i campionati europei e prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Gli elementi per vivere questo campionato al nostro fianco ci sono tutti”.

Per prenotare la propria tessera gli appassionati dovranno scrivere un’email all’indirizzo abbonamenti@cisternavolley.it indicando il nome, cognome e numero di telefono di chi richiede l’abbonamento. Lo stesso indirizzo vale anche per gruppi organizzati e società sportive. “Oltre all’abbonamento per tutti abbiamo pensato di dare l’opportunità a chi lo vorrà di dare un sostegno tangibile non solo a parole ma anche con i fatti, si tratta di un abbonamento sostenitore del valore di 500 euro che servirà a creare una base di persone che hanno la possibilità di contribuire alla crescita del progetto pallavolistico che abbiamo concepito e che sarà anche molto utile al territorio con la creazione di progetti per i giovani pallavolisti della zona e altre iniziative con il mondo della scuola”.

I prezzi degli abbonamenti vanno dai 45 euro all’anno del Silver ridotto (per i nati dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2018) fino ai 140 euro all’anno per gli abbonamenti Gold, a cui si aggiunge quello Sostenitore da 500 euro con l’accesso alla tribuna gold e l’omaggio del Cisterna Volley. I biglietti per le singole partite varieranno dai 5 euro per singola partita con accesso alla tribuna Silver per gli Under 16 ai 15 euro a partita per l’accesso alla tribuna Gold.

Il presidente Luigi Iazzetta:

“Mi aspetto una buona risposta da parte della città di Cisterna perché questo è un momento in cui sarebbe bello che la popolazione potesse esprimere con un messaggio chiaro la propria vicinanza a questo progetto sono certo che siamo una città innamorata dello sport e lo abbiamo sempre dimostrato: anche in questa occasione i miei concittadini non si tireranno indietro e non lo faranno nemmeno i miei amici imprenditori”.