Cisterna Volley iridato, Jacopo Tosti è campione del mondo

Il Cisterna Volley ha un altro motivo per festeggiare: dopo l’oro olimpico di Theo Faure, il club pontino celebra anche il titolo mondiale Under 17 conquistato da Jacopo Tosti. Alla vigilia della seconda stagione in Superlega, la società può sentirsi orgogliosa dei suoi atleti che portano in alto il nome del Cisterna Volley su palcoscenici internazionali.

Jacopo Tosti ha trionfato nel Campionato Mondiale Under 17, contribuendo alla vittoria dell’Italia per 3-2 contro l’Argentina in una finale combattuta. Questo straordinario risultato, dopo l’oro di Faure, rappresenta un ulteriore motivo di festa per la comunità di Cisterna e per l’intera squadra. Il Cisterna Volley può così celebrare con entusiasmo i successi di due dei suoi giovani talenti che si stanno affermando sulla scena mondiale.