Cisterna Volley, Jacopo Tosti: 16 anni e un esordio da record in Superlega

Ha solo 16 anni, ma già scrive la storia del volley italiano. Jacopo Tosti, talento pontino e campione del mondo Under 17 con l’Italia, è diventato il più giovane esordiente in Superlega Credem Banca. È successo lo scorso 6 aprile, durante la sfida vinta 3-0 dal Cisterna Volley contro la Yuasa Battery Grottazzolina.

Davanti a mille spettatori, con il supporto di famiglia e fidanzata sugli spalti, Jacopo ha fatto il suo ingresso in campo mettendo a segno due punti – un ace e un attacco – e coronando una serata indimenticabile: “Esordire in casa è stato qualcosa di speciale – racconta – ringrazio il coach e tutta la società per l’opportunità. Spero sia solo l’inizio”.

Il suo percorso a Cisterna è cominciato due anni fa, grazie alla collaborazione con Marino Pallavolo: “Allenarmi con questi campioni è una sfida continua. All’inizio è stato difficile, ma mi hanno accolto come in una famiglia”.