Si è conclusa la tre giorni calabrese per il Cisterna Volley. Al palasport di Corigliano la formazione guidata da coach Guillermo Falasca ha partecipato al Torneo Città del Codex e del Castello vincendo la prima semifinale con l’OmiFer Palmi con il punteggio di 3-1 dopo un match che ha sfiorato le due ore di durata. La domenica è stata dedicata alla finalissima in cui il Cisterna Volley ha ceduto solo al tie-break con Taranto. Nel terzo giorno di permanenza in Calabria il Cisterna Volley ha sostenuto l’allenamento congiunto con i bulgari dell’Hebar, formazione che ha vinto lo scudetto in Bulgaria nel 2021 e nel 2022.

Durante l’allenamento con l’Hebar avevamo poche energie, questo anche in considerazione dei cinque set giocati con Taranto che ci hanno visti battagliare in campo – ha spiegato coach Guillermo Falasca – In questi giorni ho visto molte cose interessanti: contro Taranto è stata una sfida molto intensa e abbiamo fatto un bel lavoro nella fase break, che è una cosa che abbiamo allenato molto, e sono molto contento di questo anche se nel corso del torneo non siamo stati così incisivi con il servizio ma abbiamo tempo per lavorare. Ci sono cose su cui continuare a crescere come il lavoro sul cambio palla e, recuperando giocatori, come adesso stiamo facendo Efe Bayram potremo migliorare sempre di più nell’attesa che poi arrivino anche i due serbi dopo il torneo di qualificazione olimpica con la loro nazionale».

Quello calabrese tuttavia non sarà l’ultimo test della pre-season per i pontini visto che il 14 e 15 ottobre i ragazzi del presidente Luigi Iazzetta saranno impegnati a Gubbio nel torneo di beneficenza Spirito di Squadra con Padova, Panathinaikos e Taranto.