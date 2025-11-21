Cisterna Volley-Milano, coach Morato alla vigilia:”Servirà una grande prestazione”

La Superlega torna protagonista a Cisterna: domani alle 18 il Palasport di via dei Mille accoglierà l’Allianz Milano per una gara che promette spettacolo. Entrambe le squadre arrivano in ottima condizione, con i pontini reduci da due successi consecutivi e i milanesi lanciatissimi dopo tre vittorie di fila.

Il confronto sarà ben diverso dal test di inizio ottobre durante il torneo “Spirito di Squadra”, quando Milano si impose al tie-break a Gubbio. In quell’occasione il roster di Morato era ancora incompleto e in piena fase di assemblaggio. I precedenti in Superlega restano favorevoli all’Allianz, avanti 4-1 negli scontri diretti.

Per il match di domani Morato avrà l’intera rosa a disposizione e uno spogliatoio che, grazie ai recenti risultati, ha ritrovato sicurezza e identità. Per il tecnico pontino sarà anche l’occasione per ritrovare l’amico Roberto Piazza, guida di un’Allianz che si distingue per organizzazione e rigore tattico.

“Piazza è uno dei miei mentori — racconta Morato —. Le sue squadre sono sempre preparate nei minimi dettagli. Milano ha un sistema muro-difesa tra i migliori della lega e può contare su una diagonale formidabile come Cachopa–Reggers, capace di indirizzare una gara da sola. Ma anche noi stiamo bene mentalmente: le ultime vittorie ci hanno dato serenità e ci permettono di gestire meglio le difficoltà. Per vincere servirà una prestazione di spessore”.

La partita sarà diretta da Maurizio Canessa e Marco Zavater, con Serena Salvati come terzo arbitro. Video Check affidato a Diana Tommaso, segnapunti Nicolina Moretti. Diretta televisiva su Rai Sport e VBTV.