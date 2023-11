Cisterna Volley – Milano, Piccinelli: ”Agonismo e fame”

Il Cisterna Volley domani riceverà l’Allianz Milano al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina alle 18:00. Piccinelli: «Partita da affrontare con agonismo e tanta fame»

I pontini, dopo una prestazione brillante contro Trento, sono reduci dallo scivolone siciliano in casa del Catania (3-1) dopo aver vinto il primo parziale Saitta e compagni sono stati rimontati dalla neopromossa formazione catanese che ha legittimato il successo con un quarto set che ha tagliato le gambe al Cisterna. Milano, seppur combattendo, ha subìto una sconfitta in tre set davanti al pubblico di casa dell’Allianz Cloud per mano di Piacenza: tre set combattuti che però hanno visto cedere la formazione di coach Piazza che ha giocato senza il regista Porro ma con Dirlc, vecchia conoscenza della pallavolo pontina, in grande spolvero.

”Sarà una partita difficile come del resto tutte le altre sfide che affrontiamo nel campionato italiano e mi aspetto una gara dove ci saranno alcuni fattori da tenere in grande considerazione e che faranno secondo me la differenza: sarà una prova da superare con la testa ma anche con tanto agonismo e tanta fame, questi saranno i fattori fondamentali per continuare nel nostro percorso di crescita e di miglioramento sia a livello di singoli sia di squadra, anche cercando di cogliere senza troppe aspettative quello che di buono si potrà far vedere”. Il libero Milanese del Cisterna Volley poi analizza l’avversario, una formazione che si presenterà al palazzetto di Cisterna. ”Affrontiamo una squadra con tre giocatori di palla alta molto importanti come Kaziyski, Ishikawa e Dirlic, atleti di primissimo livello e una squadra che punta molto sul servizio e sulla ricostruzione e sarà una partita intensa, mi aspetto un match lungo e noi cercheremo di mettere in campo la nostra miglior versione cercando di dare il nostro massimo, come facciamo ogni giorno in palestra con l’obiettivo continuare a crescere”.

”Ci aspetta un’altra partita da vivere come un passaggio, un importante step per conoscerci meglio e crescere insieme, sono consapevole di quello che potremo fare come squadra, ma ci dobbiamo arrivare passo dopo passo – afferma Roberto Piazza, allenatore dell’Allianz Milano – Dall’altra parte troviamo una formazione ricca di giovani talenti e di giocatori di grande esperienza: saremo su un campo che anche nel recente passato ci ha visto spesso deficitari. L’unica cosa che ho chiesto ai giocatori è di affrontare la partita per così dire con il coltello tra i denti nella consapevolezza che stiamo crescendo tutti insieme”.