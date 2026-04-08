Cisterna Volley, Milano si aggiudica la serie e la semifinale quinto posto

I playoff quinto posto di SuperLega sorridono all’Allianz Milano, che espugna il Palasport di Cisterna battendo Cisterna Volley per 3-1 in gara 2 e chiude definitivamente la serie. Dopo il successo dell’andata, i lombardi conquistano così la semifinale per il quinto posto in classifica.

La partita, giocata davanti al pubblico di Cisterna, si apre con grande equilibrio. I pontini partono forte e riescono ad aggiudicarsi il primo set 31-29, al termine di un parziale molto combattuto punto a punto.

Dal secondo set però cresce la qualità di Milano, che alza il livello soprattutto in attacco e trova maggiore continuità. Gli ospiti pareggiano i conti vincendo il secondo set 25-22, per poi completare la rimonta con il 25-23 del terzo parziale.

Nel quarto set Cisterna prova a restare agganciata al match, ma Milano mantiene il controllo nei momenti decisivi e chiude 25-22, conquistando partita e serie.

Tra i protagonisti della serata per Milano spicca l’opposto Ferre Reggers, miglior realizzatore con 23 punti, ben supportato da Tatsunori Otsuka (14) e Edoardo Caneschi. In casa Cisterna i più produttivi sono stati Efe Bayram con 19 punti, Daniele Mazzone con 15 e Yuga Tarumi con 14, ma non sono bastati per prolungare la serie.

Con questo successo Allianz Milano chiude dunque continua la stagione, mentre per Cisterna Volley si conclude il cammino nei playoff davanti al proprio pubblico.