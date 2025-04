Cisterna Volley, missione Sonepar Padova

E’ previsto per domani sera il ritorno in campo del Cisterna Volley sul campo del Palasport di Viale delle Provincie, dove affronterà la Sonepar Padova nella quarta giornata del girone dei Playoff 5° posto. L’obiettivo è chiaro: conquistare punti preziosi per rientrare tra le prime quattro squadre del girone e ottenere l’accesso alla semifinale. La situazione in classifica è quanto mai equilibrata: quattro squadre su sei si trovano a pari punti, ciascuna con una vittoria all’attivo.

Padova arriva all’appuntamento dopo aver ceduto nettamente all’Allianz Milano (0-3), ma anche dopo aver superato per 3-0 la Yuasa Battery Grottazzolina nel turno precedente. Il principale terminale offensivo dei veneti è Tommaso Stefani, autore di 49 punti nelle prime tre giornate e assoluto protagonista nello scacchiere di coach Cuttini. Nonostante le assenze di rilievo come quelle di Shayo Liberman e Marko Sedlacek, Padova ha potuto contare in questi Playoff, sul ritorno in campo del centrale Alberto Polo, già autore di 15 punti nella fase attuale del torneo.

Sonepar Padova ha chiuso il proprio percorso in Regular Season al nono posto in classifica, una posizione dietro il Cisterna Volley. Il cammino che ha portato alla salvezza e alla qualificazione ai Playoff 5° posto per i ragazzi di coach Cuttini è stato fatto da sei vittorie e sedici sconfitte.

I PRECEDENTI – Nei cinque incontri ufficiali finora disputati tra i due club, è il Cisterna Volley ad avere nettamente la meglio, con quattro vittorie e una sola sconfitta. Il bilancio complessivo parla chiaro: 14 set vinti e 8 persi per i pontini, che hanno anche realizzato 493 punti, subendone 451. Al Palasport di Viale delle Provincie Cisterna ha un ruolino impeccabile: tre partite giocate, tutte vinte, con un parziale di 9 set a 3.

Padova, invece, ha ottenuto l’unico successo proprio tra le mura amiche, in una maratona finita 3-2 nella stagione 2023/24. Quella sfida, valida per il girone di andata della Regular Season, è stata anche l’incontro con il punteggio complessivo più alto (217 punti totali).

L’ultima sfida, invece, risale alla sesta giornata del girone di ritorno della Regular Season attuale: Cisterna ha espugnato Padova per 3-2, al termine di un match equilibrato e ricco di emozioni, culminato con il tie-break vinto 15-8. Anche nel match d’andata della stessa stagione, i laziali si erano imposti per 3-1.