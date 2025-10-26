Cisterna Volley, Morato scuote la squadra: “A Cuneo per fare punti”

Serve una reazione immediata. Dopo lo stop all’esordio contro la corazzata Itas Trentino, il Cisterna Volley oggi alle ore 18 scende in campo a Cuneo con un solo obiettivo: tornare a casa con punti pesanti per iniziare a dare sostanza alla classifica. È la prima trasferta stagionale per il sestetto pontino, che si troverà di fronte l’MA Acqua San Bernardo, neopromossa ma tutt’altro che semplice da affrontare, spinta dall’entusiasmo del pubblico di casa e dal ritorno in SuperLega.

Daniele Morato lo ha ribadito con chiarezza alla vigilia: “In questo campionato non esistono gare facili. Contro Trento non siamo riusciti a muovere la classifica, vogliamo farlo a Cuneo. La squadra ha metabolizzato la sconfitta, ora serve intensità e continuità”.

Cuneo arriva al match forte del punto conquistato all’esordio contro Padova al tie-break. In regia ci sarà Michele Baranowicz, ex di turno: “Cisterna è stata una tappa importante per me. Affronteremo una squadra giovane, piena di entusiasmo, che cercherà con forza il riscatto”.

Per Cisterna è già un test di maturità: voltare pagina subito o restare in rincorsa. La risposta arriverà dal taraflex piemontese.