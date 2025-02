Cisterna Volley nella storia: prima qualificazione ai Play Off Scudetto

Storico traguardo per il Cisterna Volley: la squadra di coach Falasca, al termine della ventunesima giornata di Superlega Credem Banca, ha ottenuto la prima storica qualificazione ai Play Off Scudetto. Un risultato straordinario che premia il lavoro e la determinazione di un gruppo capace di conquistare nove vittorie stagionali, con la possibilità di chiudere al meglio la Regular Season contro la Mint Vero Volley Monza.

Oltre ai Play Off Scudetto, il Cisterna Volley ha raggiunto le Final Eight della Del Monte Coppa Italia, rafforzando il legame con il territorio e regalando ai tifosi un marzo entusiasmante.

Grande soddisfazione per l’amministratore unico del club, Cristina Cruciani: “Il raggiunto dei playoff è un traguardo storico. Siamo felici di aver centrato tutti gli obiettivi stagionali, dalla salvezza in Superlega alla qualificazione alle Final Eight e ai Play Off Scudetto. Questo risultato è fondamentale per la nostra società. Siamo orgogliosi del percorso della squadra e del lavoro di tutti coloro che ci supportano”.

Guardando al futuro, Cruciani ha delineato l’ambizione del Cisterna Volley: “Vogliamo diventare una realtà consolidata della Superlega, non più una squadra di passaggio. Puntiamo a essere una meta ambita per i giocatori che scelgano di sposare il nostro progetto”.

Con la certezza dei playoff e la voglia di crescere, il Cisterna Volley si prepara alle sfide decisive con determinazione.