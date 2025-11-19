Cisterna Volley, nuovo esame di maturità: sabato arriva Milano

Nuovo test ad alta intensità per il Cisterna Volley, atteso sabato 22 novembre alle 18 al PalaSport di via Delle Province per la sfida contro Milano, valida per la settima giornata di SuperLega. L’Allianz questa sera (ore 20.30) recupera il match della sesta giornata contro Grottazzolina, e in classifica precede Cisterna di un punto: lo scorso weekend ha espugnato Padova al tie-break.

In casa pontina l’obiettivo è dare continuità al doppio successo contro Monza e Modena, passaggi chiave di un percorso di crescita iniziato nella sfida con Grottazzolina e consolidato gara dopo gara. La settimana di preparazione prevede allenamento con palla nel pomeriggio di oggi, doppia seduta domani (palestra e tecnica), sessione pomeridiana di palla venerdì, quindi rifinitura sabato mattina prima del ritorno in campo.

Fabian Plak ha analizzato il momento della squadra: “La vittoria contro Modena è stata importante non solo a livello di punti in classifica, ma anche perché ha contribuito ad aumentare le nostre consapevolezze per il modo in cui è arrivata. Abbiamo giocato con grande intensità fin dal primo scambio reagendo bene nei momenti difficili e conquistando un successo prezioso per la nostra fiducia”.

Sul prossimo avversario il centrale olandese non ha dubbi: “Una squadra fisica e molto organizzata. Mi aspetto una gara dura, intensa, con tanti scambi lunghi. Dovremo essere concentrati fin dall’inizio, in modo aggressivo: l’Allianz può contare su una fase muro molto solida, e su giocatori capaci di fare la differenza nei momenti chiave, con un’organizzazione difensiva davvero ottima. Noi siamo migliorati tanto rispetto all’inizio, e i risultati positivi ci hanno aiutato: ognuno conosce meglio il proprio ruolo e giochiamo con più convinzione, tutto questo si vede chiaramente da come reagiamo quando siamo sotto pressione. La nostra forza attuale è lo spirito di squadra che ci permette di restare uniti in ogni situazione. E abbiamo un buon equilibrio tra attacco, difesa e servizio. Poi quando giochiamo in casa possiamo contare sui nostri tifosi, sono straordinari e fanno la differenza creando un’atmosfera incredibile nel palazzetto, dandoci energia in ogni partita”.

Infine, una parentesi personale: “Personalmente sto bene, mi sento sempre meglio. Le prime partite sono state importanti per costruire ritmo e fiducia. Ora conosco bene la squadra e il sistema di gioco, e questo mi permette di muovermi con più libertà. In questo club sto bene, mi trovo a mio agio ed anche la città mi ha accolto con grande entusiasmo. Il nostro obiettivo? Continuare a migliorare settimana dopo settimana, per essere competitivi contro qualsiasi avversario, anche con le squadre di maggior livello”.