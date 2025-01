Cisterna Volley ospita la capolista Perugia: sfida di prestigio al Palasport

Il Cisterna Volley torna in campo domani, domenica 5 alle 18:30 al Palasport di Viale delle Provincie, dove affronterà la Sir Susa Vim Perugia, leader imbattuta della Regular Season e fresca di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Una sfida dal sapore speciale per i laziali, che puntano alla prima vittoria nei confronti diretti contro i campioni umbri.

La situazione in campo

Cisterna, settima in classifica con 15 punti e una gara da recuperare, è reduce da due sconfitte consecutive: contro Piacenza in campionato e contro Trento nei quarti di Coppa Italia. Coach Falasca cercherà di ritrovare il giusto ritmo per contrastare la corazzata di Perugia, che ha dominato Modena sia in campionato che in Coppa. Gli uomini di coach Lorenzetti sono in testa anche nelle statistiche individuali, primeggiando per punti realizzati (950), ace (120) e muri (136).

Con Perugia saldamente al comando e Cisterna in cerca di rilancio, la sfida si preannuncia entusiasmante. Per i laziali sarà un’occasione per testare la propria crescita contro una delle squadre più forti d’Europa, mentre gli umbri vorranno confermare il loro dominio stagionale. Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di volley, pontini e non.