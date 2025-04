Cisterna Volley, partenza sprint nei Playoff quinto posto: 3-0 a Grottazzolina

Il Cisterna Volley comincia al meglio il cammino nei Playoff per il quinto posto, superando in tre set la Yuasa Battery Grottazzolina. Una prova autoritaria per i ragazzi di coach Falasca, che brillano in tutti i fondamentali e regalano al pubblico del PalaSport una vittoria netta e spettacolare. Tarumi (13 punti e MVP) e Nedeljkovic (10 punti) guidano la squadra, ma i riflettori sono tutti per Jacopo Tosti, classe 2008, al debutto in Superlega: per lui un ace e il punto finale del match.

La partita

Cisterna parte forte nel primo set con due ace consecutivi di Nedeljkovic, che firmano il primo allungo (4-0). Grottazzolina prova a rispondere con Cubito e Antonov, ma Fanizza al servizio e Tarumi in attacco riportano i padroni di casa avanti. Sul finale, un attacco di Nedeljkovic e un errore al servizio di Tatarov chiudono il parziale sul 25-18.

Nel secondo set Cisterna continua a spingere: Faure trova un ace, poi entra Rivas che aumenta il margine. La squadra pontina gioca in scioltezza, Faure e Mazzone firmano punti importanti. Sul finale entrano Czerwinski e il giovanissimo Jacopo Tosti, che al primo pallone in carriera in Superlega realizza un ace. Tarumi in pipe chiude il set sul 25-12.

Nel terzo parziale Grottazzolina parte meglio, ma Cisterna risponde subito: Nedeljkovic è efficace a muro, Czerwinski e Tarumi aumentano il vantaggio. Tosti rientra e trova un altro punto al servizio, poi chiude definitivamente il match con un attacco vincente per il 25-19, completando una serata perfetta.

Le dichiarazioni

Yuga Tarumi: “Siamo stati bravi a restare concentrati e sbagliare poco. Vincere in casa così è una bella spinta per il prosieguo”.

Jacopo Tosti: “Un’emozione indescrivibile: l’esordio, l’ace, il punto finale… Non me lo aspettavo, sono davvero grato per la fiducia del coach. È un’esperienza che porterò sempre con me”.

Il tabellino

CISTERNA VOLLEY – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0

(25-18, 25-12, 25-19)

Cisterna Volley: Tarumi 13, Nedeljkovic 10, Faure 7, Czerwinski 5, Mazzone 5, Fanizza 3, Rivas 4, Bayram 2, Tosti 2, Pace (L), Finauri (L). All. Falasca

Grottazzolina: Antonov 8, Tatarov 9, Cvacinger 9, Cubito 3, Demyanenko 3, Marchiani, Vecchi (L), altri n.e. All. Ortenzi

Ace: 8-0 | Muri: 7-4 | Attacco: Cisterna 57%, Grottazzolina 44%

Ricezione perfetta: Cisterna 26%, Grottazzolina 23%

Durata: 1h08 (22′, 22′, 24′)

Spettatori: 1043

MVP: Yuga Tarumi