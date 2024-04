Cisterna Volley, playoff 5° posto: domani i pontini sul parquet della Lube

Dopo la vittoria in rimonta ottenuta in casa contro Padova, il Cisterna Volley si prepara ad affrontare, nella penultima sfida dei playoff la Lube. Domani alle ore 18 i pontini scenderanno in campo all’Eurosele Forum di Civitanova Marche.

Questo sarà il terzo confronto stagionale tra i due Club: finora ha avuto la meglio la formazione biancorossa, ma il momento è particolare perché i vicecampioni d’Italia vengono da due stop e dalle dimissioni di Chicco Blengini. Umore opposto per i pontini, che dopo aver preso un punto a Modena hanno recuperato e superato Padova, rivale che dopo un set sembrava tenere ben salde le redini della gara.

“Arriviamo da una bella vittoria arrivata in rimonta, davanti ai nostri tifosi, ma ora abbiamo un altro appuntamento complicato perché andiamo a giocare in casa della Lube, una formazione che non sta attraversando un buon momento – chiarisce Theo Faure – in questa fase i nostri avversari non hanno vinto molto e sono sicuro che vorranno conquistare una vittoria in casa. Questa per noi è sicuramente una partita molto importante, sicuro ci teniamo a vincere ma sono sicuro che sarà una partita difficile per noi.

Riguardo la partita contro Padova devo ammettere che sono contento perché è vero che non abbiamo iniziato molto bene ma alla fine quello che è importante è stata la nostra reazione e poi l’atteggiamento che abbiamo avuto fino alla fine – ha aggiunto il posto due francese – per noi quella era forse l’ultima partita in casa ed era importante giocarla così bene”. Poi il giocatore della nazionale transalpina conclude analizzando il suo momento. “Io mi sento molto bene, ho un ritmo di gioco un po’ particolare e per questo la vittoria in casa è stata molto importante, anche per continuare a lavorare bene”.