Cisterna Volley, playoff quinto posto: doppia sfida con Milano

Riparte dalla Lombardia il cammino del Cisterna Volley nei playoff per il quinto posto. La formazione guidata da coach Morato scenderà in campo sabato 4 aprile alle ore 18 all’Allianz Cloud contro Milano, nella gara-1 dei quarti di finale.

Il secondo atto della serie è in programma mercoledì 8 aprile, alle 20.30, al palazzetto di via delle Province, mentre l’eventuale “bella” si giocherebbe nuovamente a Milano domenica 12 aprile.

Gli avversari arrivano all’appuntamento dopo essere usciti dalla corsa Scudetto contro Verona, ma con un calendario ancora fitto: la squadra meneghina è infatti impegnata anche nella finale di CEV Challenge Cup contro i belgi del Lindemans Aalst, con l’andata in trasferta e il ritorno fissato il primo aprile. Un doppio impegno che potrebbe incidere sulla condizione, ma anche mantenere alto il ritmo gara.

Sul fronte pontino, il Cisterna prosegue la preparazione alternando lavoro fisico e sedute tecniche, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni alla sfida d’esordio.

A fare il punto è il capitano Efe Bayram:

“Saranno partite importanti e difficili, noi ci teniamo tanto a fare bene. Stiamo ancora lavorando per arrivare al top della condizione, mentalmente ci siamo ricaricati con la settimana di pausa dopo il torneo di Dubai, fisicamente stiamo bene e al completo, tutti a disposizione del coach e questo un aspetto fondamentale. Milano la conosciamo, è una formazione di valore: lo ha dimostrato anche nelle gare contro Verona nei playoff Scudetto. In questo campionato ci hanno battuto sia all’andata sia al ritorno, e sinceramente ci teniamo a invertire la tendenza negativa – ha sottolineato il capitano – L’incognita, se così vogliamo chiamarla, è rappresentata dal lungo periodo senza gare ufficiali: mentalmente si perde un po’ la spinta agonistica che ti dà la Regular Season giocando tante partite ogni mese; e da questo punto di vista Milano, giocando anche la finale di CEV arriverà sicuramente più preparata. La prossima settimana sarà decisiva per presentarci al top alla prima gara, sarà fondamentale perché oltre a lavorare su noi stessi penseremo anche all’avversario, focalizzando l’attenzione sulla prima partita dell’Allianz Cloud”.

La serie si preannuncia equilibrata e ricca di insidie: per Cisterna sarà fondamentale partire con il piede giusto per provare a ribaltare i precedenti stagionali e continuare il proprio percorso nei playoff.