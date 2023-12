Cisterna Volley, sconfitta onorevole contro Perugia

Il Cisterna Volley lotta per quattro set (3-1) in casa della Sir Susa Vim Perugia, durante una partita che ha visto i padroni di casa vincere i primi due set. Poi Cisterna ha rialzato la testa riaprendo il match nel terzo parziale (2-1), combattendo nel quarto fino al 25-23 Pontini senza punti, ma con la consapevolezza di essere riusciti a tenere testa, per lunghi tratti, a Giannelli e soci.

Il Cisterna Volley cede il primo parziale (25-16) al Sir Susa Vim Perugia con i pontini costantemente costretti a inseguire la formazione umbra trascinata da Plotnytskyi e Ben Tara che hanno messo in difficoltà il Cisterna, fino alla sconfitta finale.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – CISTERNA VOLLEY 3-1

SIR SUSA VIM PERUGIA: Candellaro 2, Held, Giannelli 5, Herrera, Toscani (lib) ne, Leon ne, Ben Tara 17, Solé 5, Colaci (lib), Resende 10, Semeniuk 15, Plotnytskyi 16, Russo ne, Ropret 1. All. Lorenzetti

CISTERNA VOLLEY: De Santis, Finauri ne, Giani, Ramon (lib) ne, Piccinelli (lib), Faure 19, Rossi 4, Czerwinski, Baranowicz 1, Mazzone 1, Bayram 11, Nedeljkovic 6, Peric 11. All. Falasca

Arbitri: Michele Brunelli e Massimo Florian

Parziali: 25-16 (25′), 25-19 (26′), 20-25 (27′), 25-23 (33′)

Note:

SIR SUSA VIM PERUGIA: ricezione 46% (26%), attacco 55%, ace 6 (err. batt. 20), muri pt. 11

CISTERNA VOLLEY: ricezione 28% (20%), attacco 44%, ace 7 (err. batt. 15), muri pt. 7