Cisterna Volley, presentato lo staff medico per la prossima stagione

Manca sempre meno al 5 agosto, data di inizio della preparazione atletica in casa Cisterna Volley. Quest’anno la società pontina, che milita nel massimo campionato nazionale di pallavolo, potrà contare su uno staff medico parzialmente rinnovato ma che vedrò sempre a disposizione lo storico medico sociale Amedeo Verri. La novità di quest’anno riguarda il fisioterapista, salutano dopo Elio Paolini e Valeria Diviziani, a quest’ultimi subentra il giovane Nello Colantuono.

”Ogni anno è come il primo giorno di scuola – racconta il Dottor Verri, presentando le figure a supporto del gruppo di coach Falasca – Il nostro staff medico è collaudato e si avvale di professionisti che da anni lavorano nel settore sportivo. Da anni ho al mio fianco il Dottor Martini che si occupa di gestire il recupero e la prevenzione per quanto riguarda i problemi osteo muscolari e articolari. Altrettanto preziose sono le figure del podologo Russo, del cardiologo Greci e del nutrizionista Battisti. Quest’anno farà parte dello staff la Dottoressa Chiara Russo, specializzata in podologia dello sport. In squadra ci sarà il fisioterapista e osteopata Michele Freda e il nuovo fisioterapista Nello Colantuono. Per la diagnostica delle immagini ci sarà il Dottor Francesco Sciuto mentre per le analisi di laboratorio il Dottor Roberto Zaralli. Ci tengo infine a ringraziare i fisioterapisti Elio Paolini e Valeria Diviziani, che lasceranno dopo anni per sopraggiunti impegni lavorativi. Il loro lavoro quotidiano ha permesso di creare un collegamento indispensabile e prezioso con tutto lo staff medico e tecnico”.

Queste invece le parole del nuovo fisioterapista: ”Sono molto entusiasta di cominciare questa esperienza. Ciò che mi ha colpito di questa realtà è che si entra in un ambiente familiare, dove il bene collettivo della squadra è l’obiettivo comune di tutti gli addetti ai lavori. Nel mio piccolo proverò a fare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati”.