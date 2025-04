Cisterna Volley presente: successo contro Padova, sogno semifinale vivo

Il Cisterna Volley torna al successo nella quarta giornata del girone dei Playoff per il quinto posto, piegando al tie-break la Sonepar Padova al termine di una sfida combattuta ed entusiasmante. Finisce 3-2 (31-29, 22-25, 25-21, 24-26, 15-12) al Palasport di Viale delle Provincie, dove i pontini festeggiano per la seconda volta consecutiva dopo la vittoria d’esordio contro Grottazzolina.

A fare la differenza è la grande prova di Theo Faure, premiato MVP del match con 32 punti a referto e due ace decisivi nel quinto set. Ottima anche la prestazione di Bayram, autore di 16 punti, e dell’intero muro di squadra, capace di colpire 12 volte. Dall’altra parte della rete non basta un super Porro (23 punti) per evitare la sconfitta agli uomini di coach Cuttini, che restano ora attardati in classifica.

Con questo successo, il Cisterna resta in corsa per l’accesso alla semifinale: tutto si deciderà nell’ultima gara del girone contro Allianz Milano.

Le scuole al palazzetto

La partita è stata anche l’occasione per una bellissima iniziativa sociale. Sugli spalti erano presenti quasi 1600 spettatori, tra cui numerosi studenti delle scuole del territorio, coinvolti in un progetto promosso dalla società per rafforzare il legame con la comunità locale. Un’iniziativa che ha riempito il palazzetto di entusiasmo e che ha dato nuova energia ai giocatori in campo.

La cronaca del match

Partenza forte di Padova nel primo set, ma Cisterna reagisce grazie ai muri di Baranowicz e Bayram. Il parziale si gioca punto a punto fino al 31-29 finale, chiuso da un ace di Ramon. Nel secondo set gli ospiti trovano il pareggio, trascinati da Orioli e Porro, vincendo 22-25.

Il terzo parziale è dominato dai pontini: Ramon, Mazzone e Bayram portano avanti i padroni di casa, con il set che si chiude 25-21. La risposta di Padova arriva nel quarto, con Polo e Orioli a guidare la rimonta nonostante l’ottima prova di Faure: si va al tie-break dopo il 24-26.

Nel quinto set Cisterna parte fortissimo: Bayram firma il primo break, Faure piazza due ace per l’8-2, e l’ultimo punto è ancora suo per il 15-12 finale che fa esplodere il palazzetto.

Le parole del protagonista

Theo Faure: “Oggi c’era una bella atmosfera al palazzetto, in una partita non facile dove Sonepar Padova ha battuto molto bene. Siamo riusciti a stare lì con loro e a reagire nel quinto set per questa vittoria davanti al nostro pubblico. Sono davvero felice di vedere questa cornice di pubblico venirci a sostenere, e in generale di tutto l’ambiente che circonda la squadra e che ci ha accompagnato in queste due stagioni.”

IL TABELLINO

Cisterna Volley – Sonepar Padova 3-2

(31-29, 22-25, 25-21, 24-26, 15-12)

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Faure 32, Nedeljkovic 4, Mazzone 9, Pace (L), Finauri (L), Bayram 16, Ramon 15, Rivas 5, Tarumi.

NE: Czerwinski, Diamantini, Baranowicz, Tosti.

All.: Falasca

SONEPAR PADOVA: Truocchio 9, Falaschi, Orioli 13, Polo 10, Stefani 22, Toscani (L), Pedron 1, Porro 23, Diez, Crosato.

NE: Plak, Masulovic, Bergamasco, Galiazzo.

All.: Cuttini

ARBITRI: Marco Zavater – Marco Colucci

3° Arbitro: Luca Pescatore

Durata set: 39’, 31’, 27’, 22’, 29’ (Totale: 2h28’)

MVP: Theo Faure (Cisterna Volley)

Spettatori: 1584

Statistiche

Attacco: Cisterna 48% – Padova 51%

Ricezione: Cisterna 38% (18% perfetta) – Padova 43% (23% perfetta)

Ace: Cisterna 9 – Padova 9

Muri: Cisterna 12 – Padova 6