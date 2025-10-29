Cisterna Volley, prima vittoria stagionale: Grottazzolina si arrende al tie-break

La prima vittoria non si scorda mai. E quella del Cisterna Volley arriva nel momento in cui la squadra di Morato e Falabella ne aveva più bisogno: al termine di una battaglia vera, intensa, nervosa, trascinata dal pubblico del Palasport e decisa al quinto set contro una Yuasa Battery Grottazzolina mai doma. Finisce 3-2 (25-22; 22-25; 25-21; 22-25; 15-13), con Cisterna che conquista punti fondamentali non solo per la classifica, ma per l’identità tecnica e mentale del gruppo.

Una gara di strappi ed emozioni

Cisterna parte forte, spingendo con il servizio e trovando continuità in fase di cambio palla: Mazzone e Plak sono subito protagonisti, con un primo set vinto grazie alla lucidità nei finali punto a punto. Ma Grottazzolina risponde colpo su colpo, con Magalini e il palleggiatore Falaschi che orchestrano un attacco preciso e profondo sulle bande.

Si va avanti a elastico: Cisterna vince il terzo set guidata da un Lanza ispirato (13 punti, 45% in attacco), ma ancora una volta Grottazzolina trova la forza di reagire portando la sfida al tie-break.

Tie-break da brividi

Nel quinto set sale in cattedra la determinazione del gruppo pontino: Currie in seconda linea tiene in vita palloni complicati (69% di positività in ricezione), Guzzo martella da posto 4 e Mazzone diventa l’uomo chiave a muro e in fast (8 punti con l’80% in attacco). Il pubblico spinge, Cisterna costruisce il break decisivo sul 12-11 e chiude 15-13 tra l’esplosione del Palasport.

I numeri che fanno la differenza

Guzzo top scorer con 22 punti , 5 muri e il 45% in attacco: leader totale.

Mazzone chirurgico al centro (80% di positività).

Servizio aggressivo : 26 break point, media di un break ogni 4 battute.

Ricezione solida: 58% Cisterna contro il 41% di Grottazzolina.

Il segnale è arrivato

Questa vittoria ha il sapore dell’alba di una nuova consapevolezza. Cisterna dimostra di avere qualità, profondità di roster e soprattutto carattere: elementi indispensabili per affrontare il prosieguo della Superlega con ambizioni concrete di stabilità e crescita.

La squadra di Morato non vince solo nei numeri, ma nel cuore del gioco: reagisce, soffre, si rialza e chiude. In una parola: matura.

La Superlega del Cisterna Volley è finalmente iniziata.