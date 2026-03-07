Cisterna Volley quarta al Nas Tournament di Dubai

Il Cisterna Volley chiude al quarto posto il Nas Tournament di Dubai. Nella finale per il terzo posto la squadra allenata da Guillermo Falasca Morato è stata battuta dall’Alsamawi in tre set: 21-25, 14-25, 20-25.

I pontini hanno pagato la stanchezza della semifinale giocata fino al tie-break, mentre gli avversari sono stati più continui soprattutto nei momenti decisivi del primo set e hanno poi controllato il resto della gara.

Tra i migliori realizzatori di Cisterna: Muniz De Oliveira con 9 punti, Adis Lagumdzija Bayram con 8 e Tommaso Barotto con 6. Nonostante la sconfitta, per la squadra resta l’esperienza internazionale maturata nel torneo negli Emirati.