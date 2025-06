Cisterna Volley scatenato sul mercato: preso anche Barotto

Il Cisterna Volley è scatenato sul mercato, con la società che regala un altro giocatore a coach Morato. È Tommaso Barotto il nuovo colpo messo a segno dai pontini, opposto classe 2005, reduce dalla sua prima stagione significativa con l’Allianz Milano in SuperLega Credem Banca, dove oltre ad aver accumulato esperienza nella massima serie, ha anche fatto il suo esordio in Cev Champions League.

“Approccio questa nuova avventura a Cisterna con grandissima voglia e determinazione – racconta Tommaso Barotto – Siamo una squadra giovane, con elementi d’esperienza ma soprattutto tanta energia e fame. Sarà importante affrontare ogni giornata con carattere e con l’obiettivo di crescere insieme. Questa nuova opportunità nella massima serie ha tanto valore per me, è una chiamata che ho sperato e voluto. Sono felice sia arrivata proprio da Cisterna, una società seria, che ha sempre dato prova di ambizione, come dimostra la scorsa stagione con i playoff e la bella prova vista contro Trento. Sono entusiasta di far parte di questo progetto”.

Due parole, da parte del nuovo opposto, anche nell’emozione di poter tornare a lavorare con Daniele Morato. Fu grazie a lui se in A2 aveva trovato la propria comfort zone e iniziato a respirare l’aria delle grandi competizioni: “Sono davvero contento di poter lavorare nuovamente con coach Daniele Morato. Ci conosciamo da anni: è stato il mio primo allenatore nei miei primi passi verso le competizioni più importanti, l’ho ritrovato in A2 e ora il destino ci ha permesso di ritrovarci ancora una volta insieme ma in un contesto come la SuperLega. È un punto di riferimento per me, ci capiamo al volo e questo sarà fondamentale in una stagione impegnativa, dove dovremo dare il nostro massimo in ogni partita per raggiungere i nostri obiettivi”.