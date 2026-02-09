Cisterna Volley, scatta l’ora della verità: contro Cuneo per blindare la salvezza

Dopo un weekend di riposo, il Cisterna Volley torna in palestra con un unico obiettivo nel mirino: chiudere definitivamente i conti per la permanenza nel massimo campionato. Mancano solo tre gare al termine della regular season e la sfida di domenica al PalaSport di via Delle Province (ore 17:00) contro la Sella Cento Cuneo rappresenta il primo, e forse decisivo, match point della stagione.

La matematica parla chiaro: una vittoria da tre punti contro i piemontesi consegnerebbe ai pontini la salvezza certa. Attualmente, Grottazzolina occupa l’ultimo posto con sei lunghezze di ritardo e tre vittorie in meno rispetto a Cisterna; un successo domenica renderebbe il distacco incolmabile.

Coach e staff hanno preparato una tabella di marcia serrata per arrivare al top della condizione: Lunedì: Ripresa degli allenamenti nel pomeriggio, Martedì e Venerdì: Doppia seduta (pesi e tecnica), Mercoledì, Giovedì e Sabato: Allenamenti pomeridiani focalizzati sulla tattica.

La notizia più attesa riguarda il ritorno in campo di Filippo Lanza. Lo schiacciatore azzurro, rimasto ai box negli ultimi due turni per un problema cartilagineo all’alluce, è pronto a riprendersi il suo posto in banda. Il suo rientro non è solo tecnico, ma carismatico, in una sfida che mette in palio anche la possibilità di scavalcare in classifica proprio Cuneo, distante attualmente solo tre punti.

Il martello del Cisterna Volley ha analizzato il momento della squadra e le sue condizioni fisiche: “Era un fastidio che mi portavo dietro da un po’ di tempo, poi è aumentato e non mi dava tregua al punto che non mi permetteva neanche di allenarmi. Con il coach, lo staff medico e la società abbiamo optato per un periodo di stop, il problema è stato risolto e adesso sto bene, posso lavorare senza accusare fastidio. Il mio rientro coinciderà con la partita più importante della stagione, quella che ci può permettere di centrare l’obiettivo. Sicuramente la classifica attuale ci dà la possibilità di giocare con tranquillità, visto il calendario, ormai la situazione è chiara. Ma sinceramente ci teniamo moltissimo a vincere col risultato pieno per chiudere i conti davanti al nostro pubblico e conquistarci la salvezza per nostri meriti e non per demeriti altrui. E’ importante per noi, per la società e per la gente di Cisterna”.

Lanza è poi tornato sulla sfida d’andata, vinta dai piemontesi, sottolineando la voglia di riscatto del gruppo: “Inoltre, ripensando all’andata, Cuneo rievoca brutti ricordi. Tanti errori, una delle prestazioni peggiori della stagione se non la peggiore anche perché davanti avevamo una formazione alla nostra portata. Quindi questo desiderio di rivalsa rappresenta un motivo in più per concentrarci sul focus vittoria, mettendo in campo la nostra pallavolo e cercando di divertirci. Ci teniamo molto, in casa sarebbe perfetto poter festeggiare la salvezza matematica insieme ai nostri tifosi che sempre ci sono stati vicini, sostenendoci anche nel periodo difficile delle tante sconfitte consecutive. Mi aspetto un palazzetto importante, così da lottare tutti insieme per il traguardo”.