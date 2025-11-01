Cisterna Volley, serve l’impresa a Civitanova. Morato: “Affrontiamo la più forte”

Neanche il tempo di godersi la prima vittoria stagionale che il Cisterna Volley torna subito in campo. Dopo il successo casalingo contro Grottazzolina, la squadra di Daniele Morato fa visita alla Lube Civitanova, domani, domenica 2 alle ore 18, per la quarta gara in appena dodici giorni.

Un tour de force che il gruppo pontino affronta con entusiasmo, consapevole del livello dell’avversario. La Lube, infatti, è reduce da due vittorie piene – contro Grottazzolina e Trento – e da una sola sconfitta al tie-break a Perugia, bottino che vale 7 punti nelle prime tre giornate.

Nei precedenti, la storia parla chiaro: Civitanova non ha mai perso contro Cisterna, concedendo solo un punto, proprio nella sfida casalinga dello scorso campionato.

Il Cisterna Volley ha sostenuto in mattinata la rifinitura e nel pomeriggio è partito alla volta delle Marche con tutti gli effettivi disponibili: pienamente recuperato Fanizza, dopo il fastidio accusato mercoledì.

Coach Daniele Morato conosce bene la difficoltà della sfida:

“Affrontiamo una squadra di assoluto spessore, reduce da una grande vittoria contro Trento. Noi stiamo bene e arriviamo con la carica giusta, nonostante le tante partite ravvicinate. Civitanova, come parco giocatori, è forse la squadra più forte della SuperLega: batte meglio di tutte e ha pochissimi punti deboli. Servirà tanta pazienza per metterli in difficoltà, restando concentrati e aggressivi in ogni momento”.

La gara sarà diretta da Saltalippi e Luciani, terzo arbitro Tundo, con Albergamo al Video Check e Salvemini al segnapunti.