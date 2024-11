Cisterna Volley, sfida cruciale contro Grottazzolina al PalaSavelli

Domani sera alle 20:30, il Cisterna Volley scenderà in campo al PalaSavelli per affrontare la Yuasa Battery Grottazzolina, desiderosa di riscatto dopo la sconfitta contro Perugia. Per i pontini, guidati da coach Falasca, sarà il penultimo match del girone d’andata della Superlega Credem Banca, con l’obiettivo di consolidare il momento positivo che li ha portati all’ottava posizione, pari merito con Modena.

L’anticipo della nona giornata sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni in Superlega, ma le squadre si erano già confrontate in precampionato, in un test match che vide il Cisterna prevalere. Grande attesa per i protagonisti: tra i pontini, Faure, Bayram e Nedeljkovic, in forma smagliante, mentre tra i marchigiani spiccano Oleg Antonov e Georgi Tatarov, vicini al traguardo dei 100 punti stagionali.

Aleksandar Nedeljkovic è intervenuto ai microfoni della società per presentare la gara di domani: “Le vittorie recenti ci hanno dato fiducia, ma non dobbiamo sottovalutare Grottazzolina, una squadra con esperienza e potenziale”.