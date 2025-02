Cisterna Volley sfida Grottazzolina: obiettivo tre punti per risalire in classifica

Il Cisterna Volley affronta sabato 15 febbraio alle 20:30 la Yuasa Battery Grottazzolina al Palasport di Viale delle Provincie. Le due squadre sono separate da una posizione e quattro punti in classifica, con il Cisterna che deve ancora recuperare il match contro Itas Trentino.

Grottazzolina ha disputato il maggior numero di set (76), ma è ultima per efficienza offensiva (47%). Il servizio è il punto forte, con 120 ace, terzo miglior dato in campionato. Tre giocatori, Zhukouski, Tatarov e Marchisio, hanno partecipato a tutte le partite, con Tatarov leader per punti (234) e Petkovic, rientrato da un infortunio, che ha segnato 202 punti. La squadra ha migliorato il rendimento nel girone di ritorno, con vittorie su Monza e Modena e punti conquistati anche contro Verona e Trento. La partita di sabato sarà una sfida equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca di tre punti cruciali.