Cisterna Volley, sfida salvezza con Grottazzolina: servono i punti

Conquistare i primi punti stagionali e muovere la classifica. Il Cisterna Volley tornerà in campo domani (mercoledì 29 ottobre) al Palasport di via Delle Province per la terza giornata di SuperLega: alle 20.30 in programma c’è la sfida contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Si tratta della terza partita in nove giorni, per la squadra di Morato. Dopo le sconfitte subite con l’Itas Trentino (0-3 in casa) e l’Ma Acqua San Bernardo Cuneo (3-0 in trasferta), il Cisterna torna a giocare davanti al proprio pubblico in una gara che vale già tanto, nonostante siamo solo all’inizio.

Lo zero in classifica, e lo zero nella casella dei set vinti, fanno della partita in programma domani un banco di prova di grande importanza anche perché il sestetto pontino avrà davanti un avversario che si trova nella sua stessa situazione di classifica: ultimo posto con zero punti (ma con un set vinto, nel 3-1 contro la Lube).

Nella passata stagione, nel doppio confronto con Grottazzolina, Cisterna vinse sia all’andata sia al ritorno (nella gara del Palasport i marchigiani costrinsero Cisterna al tie-break).

Il coach Daniele Morato: “L’unico obiettivo della nostra partita dovrà essere quello di vincere. Ce lo impone la classifica: affrontiamo una squadra del nostro livello, giochiamo in casa e non possiamo permetterci di sbagliare. La situazione mentale sarà importante, servirà prestare massima concentrazione all’approccio, contro Cuneo abbiamo commesso tanti errori in battuta, e anche l’attacco non è andato bene. A livello caratteriale non siamo riusciti a reagire ai momenti negativi e la necessità di forzare per rientrare in partita ci ha portato a commettere tanti errori, in primis in battuta e in attacco. Ci stiamo lavorando, giorno dopo giorno: lavorare è l’unico modo che conosco per migliorarsi. Siamo una squadra composta da tanti giovani, inevitabilmente qualcosa in esperienza si paga. Grottazzolina è una squadra tosta, che non molla mai: lo ha dimostrato nelle prime due giornate di campionato, nonostante le sconfitte. Ci attende una sfida non facile, ma per noi è arrivato il momento di muovere la classifica”.

La Yuasa Battery Grottazzolina nelle prime due giornate di campionato ha perso a Civitanova (3-1) nella gara d’esordio, e al PalaSavelli con Verona (0-3).

Il coach di Grottazzolina Massimiliano Ortenzi ha parlato così della gara: “In situazioni come questa, dove hai poco tempo per lavorare, bisogna recuperare soprattutto dal punto di vista mentale, a maggior ragione dopo una sconfitta. Dobbiamo arrivare alla gara con l’approccio giusto, quella con Cisterna sarà una partita diversa, contro una squadra che può concederci qualcosina in più rispetto a Verona. Bisogna avere pazienza e saper giocare in alcune situazioni in cui ci metteranno in difficoltà, sia noi sia loro siamo due squadre che hanno cambiato alcune cose e si stanno ancora costruendo, dobbiamo essere pronti ad una partita punto a punto”.

La gara sarà arbitrata da Mauro Carlo Goitre e Marco Zavater (3^ Marco Pazzagli). Video Check: Tommaso Diana. Segnapunti: Simona Scudiero