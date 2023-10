Cisterna, Volley: sfiorata l’impresa contro Trento

Il Cisterna Volley emoziona e lotta per cinque set portando a casa un punto dalla complicata partita d’esordio della Superlega contro i campioni d’Italia in carica di Trento. I pontini vanno sotto nel primo parziale (18-25) poi recuperano stravincendo il secondo set (25-15) per poi ripetersi anche nel terzo (28-26) lottando fino ai vantaggi.

Con il 2-1 di vantaggio, il Cisterna non è riuscito a chiudere il match nel quarto spicchio di gara in cui Trento ha ritrovato la qualità in fase offensiva e Cisterna ha avuto una flessione (17-25), rivelatasi fatale, cedendo anche 8-15 al quinto set.

“Forse potevamo vincere la partita ma loro sono molto forti, ci tengo a dire che noi in tanti momenti abbiamo sfiorato livelli molto alti di gioco ma loro sono più abituati di noi a giocare con questa intensità perché hanno giocatori molto importanti. Noi siamo stati bravi a restare sempre in partita fino alla fine”. Queste le parole del coach Falasca in sala stampa al termine dell’incontro.

Il tabellino:

CISTERNA VOLLEY – ITAS TRENTINO 2-3

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib) ne, Finauri ne, Ramon 21, Saitta, Piccinelli (lib), Faure 22, Rossi ne, Czerwinski, Mazzone 6, Bayram, Nedeljkovic 5, Peric 19. All. Falasca

ITAS TRENTINO: Nelli 6, D’heer, Kozamernik 9, Michieletto 21, Sbertoli 2, Cavuto ne, Pace (lib), Berger ne, Rychlicki 16, Magalini 1, Laurenzano (lib), Lavia 18, Podrascanin 4, Acquarone. All Soli.

Parziali: 18-25 (25′), 25-15 (25′), 28-26 (36′), 17-25 (25′), 8-15 (21′)

Arbitri: Armando Simbari (Milano) e Vincenzo Carcione (Roma)

Note: CISTERNA VOLLEY: ricezione 29% (19%), attacco 41%, ace 10 (err.batt. 18), muri pt. 8.

ITAS TRENTINO: ricezione 37% (19%), attacco 52%, ace 7 (err. batt. 16), muri pt. 9

MVP: Lavia (Trento)