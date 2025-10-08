Cisterna Volley, si inizia a far sul serio: martedì prossimo la presentazione ufficiale

E’ partito il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione di SuperLega Credem Banca e il Cisterna Volley è pronto a lanciare ufficialmente il proprio cammino nel massimo campionato nazionale di pallavolo. La presentazione ufficiale della squadra, dello staff e della nuova maglia si terrà martedì 14 ottobre alle ore 19.30 presso il Palasport di viale delle Province, casa del club e cuore pulsante del tifo biancoceleste.

A condurre l’evento sarà una delle voci più autorevoli del volley italiano, il giornalista e telecronista Maurizio Colantoni, volto storico della Rai e testimone diretto dei più grandi successi della pallavolo azzurra. Sarà lui a guidare il pubblico nella scoperta del nuovo roster, dello staff tecnico e dirigenziale, fino allo svelamento della Maglia Ufficiale 2025/26, simbolo di una stagione ricca di ambizioni e responsabilità.

L’evento rappresenta un momento atteso non solo dai tifosi, ma dall’intera comunità sportiva locale, che si stringe attorno a una squadra giunta alla sua terza partecipazione consecutiva in SuperLega. Al termine della serata, giocatori e staff saranno a disposizione di tifosi e appassionati per foto, autografi e saluti: un’occasione unica per avvicinarsi ai protagonisti della nuova stagione e condividere emozioni e aspettative a pochi giorni dall’esordio.

Il primo match ufficiale è infatti in programma martedì 21 ottobre alle ore 20.30, sempre al Palasport di Cisterna, contro un avversario di prestigio: Trentino Volley.

Il Cisterna Volley continua a distinguersi non solo per i risultati sportivi, ma per una visione etica e valoriale dello sport: “Crediamo che lo sport sia un motore di crescita per il territorio – afferma la società – e che il valore delle singole realtà imprenditoriali risieda anche nella capacità di fare rete, condividendo impegno e passione. Insieme possiamo costruire una comunità solida, pronta ad affrontare le sfide con coesione e spirito di collaborazione, valorizzando le eccellenze sportive e culturali che ci rappresentano”.

Lealtà, rispetto, collaborazione e disciplina: sono questi i principi che il club intende trasmettere, in campo e fuori, attraverso un lavoro quotidiano orientato non solo al risultato, ma alla formazione dei giovani e alla promozione del senso civico.