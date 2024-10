Cisterna Volley, si torna da Verona con un punto in tasca

Il Cisterna Volley ha dimostrato grande carattere nella sfida contro Rana Verona, riuscendo a guadagnare il primo punto stagionale dopo una battaglia di oltre due ore, conclusasi al tie-break. Nonostante un inizio promettente, con un primo set dominato grazie alle ottime prestazioni di Faure (23 punti) e Ramon (23 punti), Cisterna ha ceduto il passo alla squadra veronese guidata da un eccezionale Noumory Keita, autore di 28 punti.

Nel primo set, Cisterna ha sfruttato un ottimo avvio in attacco, prendendo subito il controllo e chiudendo il parziale sul 25-21. Verona ha poi risposto nel secondo set, con Dzavoronok e Cortesia che hanno guidato la squadra alla vittoria per 25-18. Nel terzo set, Cisterna è tornata a condurre, chiudendo sul 21-25, grazie a un Faure ispirato e a una gestione efficace di Baranowicz.

Il quarto set è stato dominato da Verona, che ha preso il controllo fin dalle prime battute, spinta da Keita e Zingel, portando il match al tie-break con un perentorio 25-14. Nell’ultimo set, il confronto è rimasto serrato fino alla fine, ma Keita ha siglato i punti decisivi, chiudendo la partita sul 15-13 e regalando la vittoria a Verona.

Nonostante la sconfitta, Cisterna può guardare con fiducia al futuro, avendo messo in mostra nuovi talenti come Fanizza, Rivas e Tarumi, che hanno fatto il loro debutto in campo.

Domenico Pace in conferenza dichiara:“In questa partita ci sono stati molti alti e bassi. Noi abbiamo giocato due set ad altissimo livello riuscendo a imporci. Verona ha giocato una pallavolo di altissimo livello, ci sono mancati quei pochi palloni da mettere a terra in cui Verona è riuscita ad avere la meglio. Sono i dettagli che ancora ci mancano per poter chiudere questi set, ci stiamo lavorando tutti i giorni per far sì che la nostra concentrazione resti alta nell’arco di tutti i parziali. Una partita così lunga è stata da ambedue le parti dura ma alla fine hanno avuto la meglio loro”

IL TABELLINO

Rana Verona – Cisterna Volley 3-2 (20-25, 25-18, 21-25, 25-14, 15-13)

Rana Verona: Abaev 4, Dzavoronok 13, Cortesia 4, Jensen 15, Sani 1, Vitelli 4, Bonisoli (L), Zingel 6, D’Amico (L), Keita 28, Spirito 0, Mozic 0. N.E. Chevalier, Zanotti. All. Stoytchev.

Cisterna Volley: Baranowicz 2, Bayram 14, Diamantini 3, Faure 23, Ramon 23, Nedeljkovic 6, Fanizza 0, Finauri (L), Pace (L), Tarumi 0, Czerwinski 0, Mazzone 1, Rivas 1. N.E. Tosti. All. Falasca.

ARBITRI: Piana, Cerra.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 28′, 23′, 20′; tot: 130′.

MVP: Keita (Rana Verona)

Foto di Verona Volley/Campagnola