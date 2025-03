Cisterna Volley, stasera a Trento l’esordio storico nei Play Off Scudetto

Appuntamento con la storia questa sera per il Cisterna Volley. I pontini alle ore 20.30 faranno il loro esordio, il primo storico, in Gara 1 dei Play Off Scudetto. La squadra di coach Falasca è attesa alla ilT Quotidiano Arena, casa dei vincitori della Regular Season dell’Itas Trentino. Un avversario di assoluto dunque livello per Cisterna reduce dalla sconfitta al tie-break contro Mint Vero Volley Monza, che ha segnato la conclusione della stagione regolare.

L’obiettivo dei pontini sarà quello di ribaltare i pronostici in una sfida che vedrà le due formazioni affrontarsi per la quarta volta in questa stagione, portando ad almeno sei gli incontri complessivi tra le due squadre. Il bilancio sorride all’Itas Trentino di coach Soli, che nei precedenti confronti ha sempre avuto la meglio. Cisterna è comunque riuscita a esprimere il suo gioco, conquistando un set sia nella prima giornata di campionato che nei quarti della Del Monte Coppa Italia, pur soffrendo il ritmo imposto dalla formazione trentina nella gara di ritorno. Un appuntamento storico per il Cisterna Volley, che poi tornerà al Palasport di Viale delle Provincie per Gara 2.

Dichiarazioni

Theo Faure (Cisterna Volley): “Affrontare l’Itas Trentino rappresenta sempre una sfida particolarmente impegnativa, soprattutto in un contesto ostico come il loro palazzetto. L’Itas ha disputato un’eccellente Regular Season, meritandosi il primo posto in classifica. Tuttavia, i playoff azzerano ogni precedente risultato, e il nostro obiettivo è ripartire con determinazione, cercando di esprimere il massimo potenziale contro di loro. Sarà fondamentale approcciare la gara con il giusto atteggiamento sin dai primi scambi, mettendo in campo il massimo impegno per ottenere il miglior risultato possibile. Finora la nostra stagione è stata positiva, culminando con il raggiungimento dell’ultimo traguardo prefissato: la qualificazione ai Playoff Scudetto. Non dobbiamo subire la loro pressione, ma piuttosto essere capaci di trasferirla sugli avversari, pur consapevoli delle difficoltà che questa sfida comporta”.