Cisterna Volley, Tommaso Guzzo è il nuovo opposto dei pontini

Un nome che orbitava da giorni in ottica Cisterna Volley ed oggi è arrivata l’ufficialità da parte della società: Tommaso Guzzo è il nuovo opposto al servizio di coach Morato per la stagione 2025/26.

Dopo una stagione da protagonista in A2 con la casacca dei Consar Ravenna e 490 punti a referto, Guzzo torna nella massima serie, andando a disputare quella che sarà la quarta stagione tra i big della pallavolo nazionale.

“Quest’estate ho avuto diverse possibilità – ha detto soddisfatto ai microfoni della società -ma ho scelto Cisterna perché so che è una società seria, ben organizzata, che lavora molto bene con i giovani. È una città tranquilla, dove non manca nulla, e anche questo ha influito. In più, la presenza di un allenatore giovane ma preparato come Daniele Morato ha fatto la differenza nella mia decisione. Qui posso crescere, migliorare e lavorare al meglio: penso sia davvero il posto giusto”.