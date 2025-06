Cisterna Volley, Tosti resta: “Voglio dare il massimo ogni giorno”

Il futuro di Jacopo Tosti parla ancora pontino. Il centrale romano classe 2008 ha firmato un contratto quadriennale con Cisterna Volley, confermando così la volontà del club di puntare forte sul talento emergente, già protagonista lo scorso anno tra Nazionale giovanile e Superlega.

A soli 16 anni, Tosti ha già lasciato il segno: esordio in Superlega nei playoff 5° posto contro Grottazzolina – diventando il più giovane debuttante nella storia del club – e un cammino solido tra Under 19 e Under 20, culminato con il quarto posto nazionale con Marino Pallavolo.

“Sarà un anno molto impegnativo – spiega Tosti – ma voglio dare sempre il massimo in palestra. Lavorare con coach Daniele Morato, che ha grande esperienza nei settori giovanili, è una sfida che mi stimola”.

Prima del ritorno al club, però, Tosti sarà ancora impegnato con la Nazionale Under 19. Una continuità che premia la sua crescita costante: “Dallo scorso Mondiale in poi è stato un anno ricco di emozioni. Ho lavorato tanto, sono arrivati traguardi importanti, ma soprattutto l’esordio in Superlega è stato un momento che porterò sempre con me”.

Il progetto tecnico di Cisterna, affidato a Morato, punta su un gruppo giovane e ambizioso. “Allenarsi con ragazzi poco più grandi, in un campionato così competitivo, sarà stimolante. So che sarà dura, ma anche molto divertente: possiamo fare bene”.

Determinante nella sua scelta di restare, il rapporto costruito con il club e il legame con Marino Pallavolo. “Ho sentito forte la fiducia della società, del direttore sportivo Candido Grande e dello staff. So che qui posso crescere bene, con serenità ma anche tanta professionalità”.

Tosti si prepara così alla sua terza stagione in orbita Superlega con nuove certezze: “Ora ho più consapevolezza. All’inizio è stato difficile passare dalla Serie C all’A1, ma ho imparato a non demoralizzarmi e a divertirmi. Voglio continuare a lavorare ogni giorno con entusiasmo e costanza”.