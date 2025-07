Cisterna Volley, tre giocatori ai Mondiali Universitari

Tre atleti del Cisterna Volley prenderanno parte ai Giochi Mondiali Universitari 2025 con la Nazionale Italiana guidata da coach Vincenzo Fanizza. Si tratta del palleggiatore Alessandro Fanizza, alla sua seconda stagione con la maglia pontina, e dei due nuovi opposti della squadra: Tommaso Barotto e Tommaso Guzzo. Per Barotto sarà la seconda competizione ufficiale con la maglia azzurra quest’estate, dopo aver contribuito alla recente qualificazione dell’Italia agli Europei Under 22 del 2026, con il gruppo Under 21 protagonista lo scorso fine settimana al Palasport di Viale delle Provincie.

La selezione azzurra è partita ieri da Roma con destinazione Berlino e domani, 16 luglio, farà il proprio esordio nei Giochi in programma in Germania fino al 27 luglio.

Di seguito l’elenco dei 12 atleti convocati per le FISU World University Games

Tommaso Barotto, Mattia Boninfante, Damiano Catania, Nicola Cianciotta, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo, Giulio Magalini, Mattia Orioli, Francesco Sani, Andrea Truocchio.

Lo staff: Vincenzo Fanizza (1° allenatore), Saverio Di Lascio (Assistente allenatore), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Alex Boncompagni (Medico), Daniele De Ceglia (Preparatore Atletico), Loris Palermo (Scoutman), Laca Mares (Team Manager).